La Unión fija en 1,5 euros por kilo el precio mínimo de la aceituna de mesa para evitar pérdidas en Extremadura

La campaña de recogida de la aceituna de mesa comenzará en los próximos días en Extremadura con unas previsiones de producción muy inferiores a las de un año normal y con los costes disparados. La Unión Extremadura estima que el agricultor necesita 1,50 euros por kilo para obtener rentabilidad y anuncia que denunciará las operaciones que se formalicen por debajo de los costes efectivos de producción.

La recogida arrancará en septiembre

La organización agraria prevé que la recolección comience el 7 de septiembre en el norte de Extremadura con la variedad manzanilla cacereña. En Tierra de Barros y en el resto de la provincia de Badajoz el inicio podría retrasarse algunos días, una fecha que dependerá de las precipitaciones que se registren durante las próximas jornadas.

Una cosecha de unas 60.000 toneladas

Las previsiones apuntan a una producción muy reducida durante esta campaña. La Unión calcula que en el norte de Extremadura se obtendrá alrededor del 35% de una cosecha media, mientras que en Tierra de Barros y sus alrededores la producción podría superar ligeramente el 50%. Con estas estimaciones, y siempre condicionada por la evolución de la climatología, la cosecha regional podría situarse en torno a las 60.000 toneladas.

Los costes suben más de un 17,5%

A la caída de la producción se suma el fuerte encarecimiento de costes que soportan las explotaciones. Según La Unión, el incremento del precio de fertilizantes, carburantes, productos fitosanitarios, maquinaria y mano de obra ha provocado una subida media de los costes superior al 17,5% respecto a años anteriores.

Producir un kilo cuesta 1,25 euros

Los estudios elaborados por La Unión sitúan el coste en 1,25 euros por kilo de aceituna de mesa producida en Extremadura. A esta cantidad, señala la organización, debe añadirse el margen necesario para garantizar la rentabilidad de las explotaciones. "Producir un kilogramo de aceitunas nos cuesta 1,25 euros por kilo", sostiene La Unión Extremadura a partir de sus cálculos para esta campaña.

La organización agraria considera por ello que el precio debe alcanzar 1,50 euros por kilo para que los productores puedan obtener beneficios. "Con el beneficio del agricultor nos da un precio de 1,50 euros por kilo si no queremos perder dinero", advierte La Unión, que sostiene que vender por debajo de esa cantidad podría dejar a los agricultores sin margen e incluso impedirles cubrir sus costes de producción.

La Unión anuncia denuncias ante la AICA

La Unión asegura que vigilará los contratos de compraventa durante toda la campaña y recuerda que deben formalizarse antes del inicio de la recolección y de la entrega de la aceituna. La organización reclama además que los precios pactados cubran, como mínimo, los costes efectivos asumidos por los productores.

En caso de detectar operaciones por debajo de esos niveles, La Unión acudirá a AICA para exigir el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. "Toda operación que se realice por debajo de estos precios será denunciada por La Unión", avisa la organización, que asegura que actuará contra los industriales que formalicen contratos sin respetar los costes de producción.