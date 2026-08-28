Extremadura suma un nuevo caso de fiebre del Nilo y eleva a 26 los contagios

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este viernes un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, con el que ascienden a 26 los contagios detectados en la región durante 2026. Hasta el momento, la enfermedad ha causado un fallecimiento este año.

El nuevo positivo corresponde a un hombre de 51 años de Don Benito, perteneciente al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, que no ha precisado ingreso hospitalario.

En estos momentos, sin embargo, cuatro pacientes con fiebre del Nilo permanecen hospitalizados en Extremadura. Tres de ellos están ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y otro continúa en el Hospital de Mérida, según los datos facilitados por el SES.

La cifra de casos registrada en lo que va de año se aproxima ya a la contabilizada durante todo 2025, cuando Extremadura notificó 39 contagios y cinco fallecimientos. Ante la evolución de la enfermedad, la dirección del SES ha pedido a las gerencias de las ocho áreas de salud que mantengan la vigilancia ante cualquier paciente con síntomas compatibles. Sanidad recuerda, no obstante, que alrededor del 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Vigilancia de mosquitos

El SES mantiene activo este verano su Plan de Vigilancia de Vectores 2026, que ha reforzado los sistemas de control para detectar de manera temprana la circulación de enfermedades transmitidas por mosquitos. Por primera vez, Extremadura dispone de un programa específico para vigilar el mosquito Culex, transmisor del virus del Nilo Occidental.

El dispositivo cuenta con diez trampas fijas, ocho situadas en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil, que permanecerán operativas hasta finales de octubre. La Universidad de Extremadura, a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, participa en la identificación de las especies capturadas y en el análisis para detectar la presencia del virus.

Recomendaciones

El Servicio Extremeño de Salud aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.