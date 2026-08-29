Extremadura cierra antes de lo previsto la convocatoria del Bono Alquiler Joven tras agotarse el presupuesto

La avalancha de solicitudes ha obligado a la Junta de Extremadura a cerrar mes y medio antes de lo previsto la convocatoria de ayudas del Bono Aquiler Joven, una línea estatal que concede hasta 250 euros mensuales a los menores de 35 años para facilitar su emancipación. Pese al cierre anticipado, más de 800 solicitudes podrían quedarse sin cobertura presupuestaria: la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda calcula que con los seis millones disponibles podrá conceder alrededor de 1.090 ayudas, frente las 1.915 solicitudes registradas.

No obstante, la cifra definitiva dependerá de la revisión de la documentación y del cumplimiento de los requisitos, así como de posibles desistimientos o denegaciones. Las peticiones registradas alcanzarían un importe máximo de 11,49 millones de euros si todas recibieran los 6.000 euros previstos por beneficiario, casi el doble de la dotación de la convocatoria. El presupuesto disponible asciende a seis millones, repartidos entre las anualidades de 2026 y 2027, con tres millones para cada ejercicio.

Más solicitudes en Badajoz

Según los datos facilitados por la Consejería de Vivienda, el 66% de las solicitudes procede de la provincia de Badajoz, mientras que el 34% restante corresponde a Cáceres. Las subvenciones se conceden de forma directa y por riguroso orden de entrada entre las peticiones que cumplan todas las condiciones establecidas.

El Diario Oficial de Extremadura publicó este viernes 28 de agosto la resolución que pone fin al periodo de presentación. La convocatoria llevaba abierta desde el 15 de julio y debía prolongarse inicialmente hasta mediados de octubre, pero la Junta decidió clausurarla al considerar que las solicitudes registradas ya comprometen todo el crédito.

El programa contempla ayudas de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años para jóvenes de hasta 35 años. La subvención puede destinarse al alquiler o la cesión de uso de una vivienda habitual, cuya renta no puede superar los 600 euros mensuales, o de una habitación, con un límite de 300 euros.

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Sin ampliación del crédito

La Junta no prevé ampliar los seis millones de esta convocatoria para atender las solicitudes que excedan el presupuesto. No obstante, señala que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluye una línea de financiación destinada a favorecer la emancipación juvenil y estima convocar otros dos millones de euros con cargo a 2027.

La Administración dispone de tres meses para resolver y notificar cada expediente, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Según la cuantía media concedida en la convocatoria anterior, situada en 5.469,22 euros, el Ejecutivo autonómico calcula que podrán beneficiarse aproximadamente 1.090 jóvenes extremeños.

Hay que destacar que esta es la tercera convocatoria del programa en Extremadura. Para la primera se recibieron 3.893 solicitudes de las que 2.430 jóvenes se vieron finalmente beneficiados, pero de cara a la segunda edición, que también hubo que cerrar de forma anticipada, la cifra ya bajó considerablemente: hasta los 1.180 beneficiarios, al reducirse un 50% la cuantía asignada por el Estado. "La Junta de Extremadura ha trasladado en numerosas ocasiones al Ministerio de Vivienda su disconformidad con la duplicidad de subvenciones, que genera confusión y obliga a desestimar solicitudes que, de otro modo, podrían ser beneficiarias", se indica desde el departamento que dirige Francisco Ramírez.

El Periódico

Hasta 250 euros al mes

El Bono Alquiler Joven es una ayuda estatal destinada a jóvenes con ingresos limitados que viven de alquiler o quieren acceder a una vivienda arrendada. Su objetivo es reducir el esfuerzo económico que supone pagar una renta mensual y facilitar la salida del hogar familiar en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de emancipación.

Además del requisito de la edad, podrán optar a las ayudas las personas físicas que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda; un contrato de arrendamiento de una habitación o bien un contrato de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más. El precio de arrendamiento debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales o a 300 euros si se trata de una habitación.

El Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas al alquiler municipales o autonómicas, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del Bono Alquiler Joven y las mencionadas ayudas tendrán como límite el cien por cien del alquiler. El bono también es compatible con el programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico, en este caso al 75%.