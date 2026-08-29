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Suceso

Se desploma parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva con un paciente dentro

El enfermo y su acompañante se encuentran en buen estado y fueron trasladados a otra estancia

El SES inspeccionará el lunes los techos de todo el centro y atribuye el incidente a "la herencia recibida"

Se desploma parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva con un paciente dentro.

Se desploma parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva con un paciente dentro. / El Periódico

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Samuel Sánchez

Mérida

Parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva se ha desprendido durante la madrugada de este sábado cuando en su interior se encontraban un paciente ingresado y su acompañante. Ambos se encuentran en buen estado, según ha confirmado la Junta de Extremadura.

El incidente se produjo alrededor de las 4.00 horas en una habitación de la tercera planta correspondiente al área de Medicina Interna. El paciente y la persona que lo acompañaba fueron atendidos inmediatamente y trasladados a otra dependencia del hospital. El desprendimiento no causó daños personales, aunque sí desperfectos materiales en la estancia.

Como primera medida, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha desalojado la habitación afectada y ha realizado una revisión visual del resto de las dependencias. Además, retirará por completo el techo desprendido para acometer su renovación integral.

La habitación afectada por el derrumbe de un techo en el Hospital Don Benito-Villanueva.

La habitación afectada por el derrumbe de un techo en el Hospital Don Benito-Villanueva. / El Periódico

"Herencia recibida"

La inspección se ampliará el próximo lunes, cuando los técnicos utilizarán una cámara para comprobar el estado de los techos de todo el centro hospitalario. El objetivo, según explica la Administración autonómica, es detectar posibles deficiencias y evitar que pueda repetirse un episodio similar.

La Junta ha subrayado que el desprendimiento afecta a unas estructuras que tienen más de 50 años y sostiene que durante ese tiempo no se acometieron inversiones para tratar y renovar los techos. El Ejecutivo regional atribuye esta situación a la "herencia recibida".

A la espera del nuevo hospital

El suceso vuelve a poner el foco sobre el estado de conservación del antiguo hospital, cuyas instalaciones acumulan más de medio siglo de actividad. Pacientes y trabajadores vienen mostrando su preocupación por el deterioro de algunas zonas de un centro sanitario que presta servicio a una amplia población de las comarcas de Vegas Altas, La Serena y La Siberia.

Noticias relacionadas y más

El incidente se produce mientras continúa el proceso de desarrollo y puesta en funcionamiento del nuevo complejo hospitalario Don Benito-Villanueva, llamado a sustituir progresivamente unas instalaciones antiguas sobre las que se mantienen las demandas de conservación y mantenimiento mientras continúen en servicio.

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Se desploma parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva con un paciente dentro

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