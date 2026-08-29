Fondenex exige a la Junta más controles en las tiradas de tórtola en Extremadura

Fondenex ha reclamado a la Junta de Extremadura que refuerce la vigilancia de las tiradas de tórtola en los cotos autorizados de la región. La organización conservacionista asegura haberse dirigido a la Dirección General de Caza y Medio Natural para exigir controles por parte de guardas y personal técnico, al tiempo que ha solicitado a la Delegación del Gobierno una actuación "contundente" del Seprona de la Guardia Civil ante posibles incumplimientos de la normativa.

Fondenex rechaza la caza de la tórtola

La entidad recuerda que mantiene su rechazo a la caza de esta especie, aunque afirma que asume la legislación actualmente vigente. En concreto, se refiere al Plan de Caza Adaptativa de la tórtola, una regulación que Fondenex asegura respetar pese a no compartirla.

Fondenex también ha mostrado su respaldo a la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ante las advertencias realizadas por esta organización sobre el desarrollo de algunas jornadas cinegéticas. La asociación conservacionista afirma que comparte su denuncia sobre la "falta de vigilancia y actuación" ante "las evidencias e informaciones recibidas sobre tiradas ilegales, posible incumplimiento de cupos y capturas fuera de las condiciones establecidas", según recoge su comunicado.

Críticas a la vigilancia de la Junta

La organización considera "absolutamente inaceptable e inadmisible" que, después de la moratoria aplicada a la caza de esta especie, la Junta no garantice el control de las jornadas autorizadas. Fondenex critica que la responsabilidad práctica del cumplimiento pueda recaer fundamentalmente sobre los propietarios de los cotos.

Según sostiene Fondenex, durante la jornada autorizada del pasado 15 de agosto hubo una escasa presencia de agentes de la Junta de Extremadura y del Seprona en distintas zonas de la comunidad. La organización afirma que se produjeron incumplimientos del plan aprobado, aunque reconoce que también hubo propietarios de cotos que respetaron las condiciones establecidas.

Respaldo a la Federación Extremeña de Caza

En este contexto, Fondenex hace suya una de las principales críticas formuladas por Fedexcaza sobre la vigilancia de estas jornadas. "No se puede pedir responsabilidad al sector y, al mismo tiempo, dejar sin control a quienes deciden saltarse las reglas", señala la Federación Extremeña de Caza en una declaración que Fondenex asegura respaldar por completo.

Para la organización conservacionista, la responsabilidad corresponde principalmente a la Junta de Extremadura, como administración encargada de aplicar el Plan de Caza Adaptativa de la tórtola. Fondenex sostiene que, en caso de que la Administración autonómica no garantice su cumplimiento, debería intervenir la Delegación del Gobierno a través del Seprona de la Guardia Civil.

Piden explicaciones a la directora general

Fondenex eleva además el tono de sus críticas contra la gestión autonómica y considera que una eventual incapacidad para garantizar el cumplimiento de las propias normas supondría "la ineptitud de los responsables" encargados de regular la actividad cinegética. La organización llega a reclamar que esa situación, de producirse, conlleve responsabilidades y posibles destituciones.

Finalmente, Fondenex reclama una explicación pública e inmediata de la directora general de Caza sobre los controles realizados durante las jornadas autorizadas y sobre las medidas previstas para asegurar el cumplimiento de los cupos y del resto de condiciones establecidas en el Plan de Caza Adaptativa de la tórtola.