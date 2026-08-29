El Consejo de Gobierno se traslada este martes a Las Hurdes para aprobar medidas de recuperación tras el incendio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunirá el próximo martes 1 de septiembre en Vegas de Coria, alquería de Nuñomoral, para trasladar el apoyo del Ejecutivo autonómico a Las Hurdes y a sus vecinos tras el incendio forestal que ha afectado a la comarca.

La reunión, presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dará comienzo a las 11:00 horas en la Casa Forestal del Buen Agua. El Consejo de Gobierno tiene prevista la aprobación de un decreto dirigido a paliar los efectos del fuego y favorecer la recuperación de la zona y las personas afectadas. Asimismo, se anunciarán medidas específicas para paliar los daños causados por otros incendios de menor tamaño en distintas zonas, entre ellas, Casas de Millán.

EL PERIÓDICO

Más de 3.700 hectáreas afectadas

Declarado el 18 de agosto y extinguido ocho días después, el incendio de Las Hurdes afectó a 3.765,34 hectáreas y obligó a evacuar durante los momentos más complicados de la emergencia a más de 700 vecinos vecinos de distintas alquerías. "La celebración del Consejo de Gobierno en la propia comarca reafirma el compromiso de la Junta de Extremadura con los municipios, sus vecinos y los sectores económicos", indica el Ejecutivo este sábado en un comunicado.

El fuego provocó también problemas en las captaciones de agua de algunos núcleos, daños en infraestructuras y numerosas cancelaciones en alojamientos turísticos durante uno de los meses de mayor actividad para el sector.

La Asociación de Turismo de Las Hurdes ha reclamado ayudas económicas para afrontar esas cancelaciones, campañas que recuperen la imagen de la comarca y actuaciones en senderos, depósitos de agua, redes eléctricas y otras infraestructuras dañadas. Los empresarios insisten en que el incendio afectó solo a una parte del territorio y recuerdan que la mayor parte de los recursos turísticos de Las Hurdes continúa abierta a los visitantes.

Fotogalería | Las Hurdes exige un plan integral contra incendios / Cedidas

Protestas para exigir prevención

La reunión del Consejo de Gobierno se producirá además después de las movilizaciones ciudadanas celebradas en Pinofranqueado y Nuñomoral. Convocados por la Plataforma Ciudadana de Las Hurdes bajo el lema 'Hasta aquí, ni un verano más', los vecinos han reclamado una investigación exhaustiva sobre el origen presuntamente intencionado del incendio, más inversiones en prevención y una mejor conservación de los montes durante todo el año. Las protestas reflejan el hartazgo de una comarca que acumula varios grandes fuegos en los últimos años y cuyos habitantes denuncian la pérdida recurrente de patrimonio natural, actividad económica y lugares vinculados a su memoria.

No es la primera vez que el Ejecutivo autonómico traslada una de sus reuniones a un territorio golpeado por las llamas. El año pasado, después del gran incendio de Jarilla, que afectó a los valles del Ambroz y del Jerte, el Consejo de Gobierno celebró una sesión extraordinaria en Hervás para aprobar un paquete de actuaciones de recuperación, protección y prevención tras resultar calcinadas 17.000 hectáreas.

Entre otras medidas acordadas, se encontraban ayudas directas para agricultores y ganaderos, préstamos preferentes, bonificaciones en tasas cinegéticas para los cotos afectados y modificaciones legales destinadas a facilitar determinadas actuaciones en el monte y reforzar la prevención de futuros incendios.