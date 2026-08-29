La Junta refuerza la seguridad para motoristas en la EX-363 entre Talavera la Real y La Albuera

La Junta de Extremadura está ejecutando obras de mejora de la seguridad vial en la EX-363, entre Talavera la Real y La Albuera, dentro de un programa autonómico que moviliza 2,86 millones de euros para intervenir en distintos tramos de carreteras de las provincias de Badajoz y Cáceres.

Los trabajos afectan a 720 metros de la EX-363, entre los puntos kilométricos 1+480 y 2+200, y contemplan la renovación del firme y de las marcas viales, además del refuerzo de los elementos de protección. Actualmente se está fresando el pavimento para extender posteriormente una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente. También está prevista la instalación de 60 metros de barrera de seguridad.

Visita del consejero a las obras. / Junta de Extremadura

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha visitado este viernes las obras junto al director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero. Ramírez ha señalado que la seguridad vial es "una de las prioridades del Ejecutivo autonómico" y ha defendido la necesidad de intervenir en aquellos puntos donde los informes técnicos aconsejan mejorar las condiciones de circulación.

Más actuaciones en Badajoz

La intervención de la EX-363 está incluida en el lote 3 del contrato de mejora de la seguridad vial en la provincia de Badajoz, adjudicado por 1,19 millones de euros. Este paquete incluye también trabajos en las carreteras EX-104, EX-105, EX-209, EX-300, EX-320, EX-322 y EX-345.

Las actuaciones abarcan desde mejoras de firmes y renovación de la señalización horizontal y vertical hasta la instalación de bandas transversales de alerta, nuevas barreras de seguridad e hitos de arista con dispositivos disuasores de fauna. El programa contempla además medidas específicas para los motoristas mediante la adaptación de barreras existentes y la colocación de Sistemas de Protección para Motoristas (SPM).

El plan se completa con intervenciones en carreteras de la provincia de Cáceres. En total, sus tres lotes suman una inversión de 2.861.474,82 euros, financiada con fondos FEDER, destinada a renovar pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de la red autonómica.