Paca Velardiez: "Si yo desconectara en agosto, tendría un gran problema de trabajo"

Paca Velardiez (Almendralejo, 1968) lleva cerca de cuatro décadas sobre los escenarios, una trayectoria que comenzó casi por casualidad en su localidad natal y que, desde entonces, no ha dejado de crecer. De las primeras funciones con las monjas del Santo Ángel de la Guarda y el teatro amateur en la Universidad Popular de Almendralejo pasó, en 1988, a dar el salto profesional con el Centro Dramático de Extremadura. Desde entonces, ha compartido escenario y proyectos con algunos de los grandes nombres del teatro extremeño y asegura que jamás le ha faltado trabajo desde que comenzó su carrera. Ahora, vinculada a compañías como Verbo Producciones, afronta una nueva etapa sin perder de vista el compromiso del teatro con la sociedad y la necesidad de recuperar discursos contra el racismo, la xenofobia y el maltrato.

¿Qué significa para usted 'hacer el agosto': ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Para mí hacer el agosto es trabajar porque precisamente esta profesión en verano, si todo va bien, funciona estupendamente. Hay un montón de festivales, las unidades de la Junta de Extremadura y muchas fiestas y ferias patronales. El veranito es acogedor porque lo mismo puedes actuar un lunes que un miércoles, que un sábado, que eso no te lo ofrece el invierno ni los teatros cerrados. Este agosto, por ejemplo, he estado en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres; el Iberoamericano de Alcalá de Henares dos noches; en el Festival de Olmedo; en el de Alcántara; hemos pasado por Regina y ahora venimos de un festival en León. Además, tenemos unas cuantas representaciones sueltas por otros pueblos.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

Cambia que duermo muy poco y hago muchos kilómetros. Este agosto hemos hecho miles de kilómetros en la furgoneta de Verbo Producciones. Además, como tengo seis espectáculos distintos en movimiento siempre se les tiene que dar un repasito. Y en cuanto al sueño, suelo llegar muy tarde a casa porque las funciones son nocturnas y terminan tarde, pero me despierto muy temprano porque tengo obras al lado de mi casa en la calle Donoso Cortés y me toca madrugar.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Escaparme a un refugio fuera de Badajoz es complicado porque tengo mucho trabajo. Pero si tengo que elegir un lugar para escaparme en Extremadura me quedaría con el agüita fresca del norte de Cáceres, aunque es para tener unos días de desconexión. Mis refugios más cercanos y a los que siempre acudo son los campos de dos amigas que una tiene una piscina y otra una alberca con árboles enormes en los que se está muy fresco.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

Las tres opciones me gustan, pero te las ordeno: playa, río y montaña, que la montaña también me encanta, pero para otras épocas. En este tiempo me gusta estar mucho en el agua. Me da igual que sea una piscina o un río. Y si tengo que ir a la playa, con tan poco tiempo, me escapo a Portugal, primero porque es un país maravilloso y segundo por cercanía.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Desmontaría que en Extremadura nunca pasa nada en lo cultural porque hay muchísimas cosas que hacer a partir de la tarde-noche. Tenemos festivales de teatro en Cáceres, Mérida y otros puntos; hay festivales de música; tenemos cine y conciertos en la terraza del López de Ayala... Hay mucha cultura, la gente se mueve en verano, eso sí bien entrada la noche, cuando el calor lo permite.

¿Desconecta en agosto?

Si yo desconectara en agosto, tendría un gran problema de trabajo.

¿Qué libro está leyendo?

Tengo dos de escritores extremeños que comenzaré, pero cuando acabe agosto. Uno es Grita Casandra de Julia Rípodas y otro es La muerte del homo sapiens de Ernesto Montoya.

¿Qué canción resume su mejor verano?

Café portugués de la Candi2 Banda porque me recuerda a mis inicios y me transporta a cuando llegué a Badajoz desde Almendralejo. La Candi2 Banda era cabaret burrancón, como lo llamaba Cándido Gómez y teníamos a los mejores músicos de Extremadura. Cantábamos canciones de todo tipo, pero guardo buen recuerdo de Café Portugués, lo grabamos en Campo Maior con mi mejor amigo, Claudio.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Prefiero salmorejo, la tortilla con cebolla y vino, pero que sea tinto. Aunque mi aperitivo preferido para el verano es un buen tomate de huerto abierto con sal gorda y aceite.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Invitaría a cualquiera de esas personas que dicen que Extremadura es un secarral y, por supuesto, le enseñaría todo lo maravilloso que tenemos. Lo llevaría a los pueblos blancos de la provincia de Badajoz; a Cáceres; al Jerte; a La Vera; y a Las Hurdes. Los invitaría a ver cómo es la vendimia y a disfrutar de los atardeceres de Extremadura, que son de los mejores del mundo entero.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Me gustaría decir: "He hecho un buen agosto de trabajo y se avecina un septiembre con la misma fuerza". Como decía mi madre: "Y que nunca falte, hija".

Fuente: La Crónica de Badajoz