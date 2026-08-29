La soledad entra en las consultas: los médicos alertan del aislamiento de los mayores en Extremadura

La soledad no deseada gana peso como reto sanitario en Extremadura, una comunidad cada vez más envejecida y con una población muy dispersa. Casi uno de cada cuatro extremeños tiene ya 65 años o más, una realidad que se acentúa en los municipios pequeños y en las zonas rurales, donde la pérdida de población, así como el debilitamiento de las redes familiares y vecinales aumentan el riesgo de aislamiento.

Ante esta situación, los médicos de familia quieren reforzar su papel como primera línea de detección de posibles casos de soledad entre las personas mayores. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), a través de Semergen Solidaria, y la Fundación Grandes Amigos han firmado un convenio marco de colaboración para mejorar la atención y el bienestar de este colectivo, especialmente de quienes viven solos o cuentan con una red de apoyo limitada.

El acuerdo contempla acciones conjuntas de formación, sensibilización social, acción solidaria e intercambio de conocimiento entre socios y profesionales de ambas entidades. Estas iniciativas podrán concretarse en seminarios, jornadas, cursos y otras actividades de interés común. Las organizaciones también han expresado su voluntad de consolidar la colaboración en el futuro, con la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación conjunto.

La alianza llega en un contexto de transformación demográfica. Según los indicadores socioeconómicos de la población mayor de 65 años publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, en la comunidad residían en 2024 un total de 235.953 personas de 65 años o más, el 22,37% de la población regional. La previsión es que en 2039 este grupo alcance las 325.839 personas y represente el 32,03% de la población extremeña.

El envejecimiento tiene además una clara dimensión territorial. El informe señala que la proporción de personas mayores aumenta cuanto menor es el tamaño del municipio y que en las localidades de menos de 2.000 habitantes se observa un mayor peso del envejecimiento y una menor presencia de población por debajo de los 50 años. Esta estructura demográfica convierte la soledad no deseada en un reto especialmente relevante para el medio rural extremeño.

La realidad de los hogares también refleja ese cambio. En Extremadura hay 145.014 hogares en los que el sustentador principal tiene 65 años o más. De ellos, el 43,5% está formado por una sola persona, mientras que el 36,7% corresponde a parejas sin hijos. Es decir, una parte significativa de la población mayor vive en hogares donde la red cotidiana de apoyo puede ser reducida.

Semergen y Grandes Amigos recuerdan que la soledad no deseada no es solo un problema social, sino también un factor que puede afectar a la salud física y mental. Por ello, subrayan la importancia de mantener redes de apoyo afectivo, socializar y participar en la vida comunitaria como hábitos saludables para prevenir el aislamiento.

Hogares unipersonales

En este contexto, el médico de familia o la enfermera de referencia son algunos de los pocos contactos regulares y de confianza para personas mayores que viven solas. Las consultas permiten detectar señales de vulnerabilidad que no siempre se expresan de forma directa, como la falta de apoyo familiar cercano, el deterioro del ánimo, las dificultades para salir de casa o la pérdida de hábitos sociales.

Además, el peso de la población mayor en el sistema sanitario extremeño es elevado. El informe del IEEX recoge que el 90,3% de las personas de entre 65 y 74 años tenía en 2023 alguna enfermedad o problema de salud crónico. También señala que casi la mitad de las altas hospitalarias de ese año correspondieron a personas de 65 años o más. Estos datos refuerzan la importancia de abordar la soledad desde una mirada sanitaria y comunitaria.

Una de las principales vías de derivación de personas mayores a Grandes Amigos procede precisamente de los centros de salud. La fundación trabaja para prevenir y reducir la soledad no deseada mediante programas de acompañamiento y socialización que buscan crear vínculos estables entre personas mayores y voluntarios.

Además, Semergen destinará parte de la recaudación obtenida en la cena solidaria de su 48º Congreso Nacional, que se celebrará del 7 al 10 de octubre en Santiago de Compostela, a la Fundación Grandes Amigos para contribuir a la prevención de la soledad de las personas mayores y promover un envejecimiento saludable, activo y conectado con la comunidad.

Los programas

Los fondos se dirigirán a dos programas que Grandes Amigos desarrolla en entornos urbanos y rurales de la Comunidad de Madrid, Galicia, Cantabria, Euskadi, Extremadura y la Comunidad Valenciana. El primero es el programa de acompañamiento afectivo, centrado en crear vínculos de amistad y apoyo emocional mediante encuentros semanales entre personas mayores y voluntarios, llamadas telefónicas y acompañamientos puntuales. El segundo es el programa de socialización, que permite ampliar redes de apoyo, generar nuevas amistades y participar en actividades de ocio inclusivo.

La presidenta de Semergen Solidaria, Ana Segura, sostiene que esta alianza permitirá que la red de socios voluntarios de la entidad participe en iniciativas impulsadas por Grandes Amigos. «Con esta alianza podremos reforzar nuestro compromiso con la acción social, incidiendo en el bienestar y la salud de un grupo de población creciente como son las personas mayores», asegura.

Por su parte, la directora de Grandes Amigos, Mercedes Villegas, destaca que la vinculación con una entidad científica con la capilaridad de Semergen refuerza el trabajo comunitario que realiza la fundación para prevenir y reducir la soledad. «A ese objetivo de mejorar la vida de las personas mayores también será de gran ayuda la acción solidaria de Semergen», afirma.