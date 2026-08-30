El alijo de la A-66 equivale a toda la cocaína intervenida en Extremadura desde 2022

La más de media tonelada de cocaína incautada durante la noche del pasado martes en un turismo interceptado en el kilómetro 692 de la A-66, en el término municipal de Mérida, posiblemente convierta a 2026 en el año con un mayor volumen de esta droga intervenida en Extremadura hasta la fecha.

La operación

La operación tuvo su origen en una investigación de la Policía Nacional de Andalucía, según confirmó este viernes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que adelantó que este lunes ofrecerá más detalles sobre esta actuación.

A falta de conocerlos, lo que sí ha trascendido es que la cocaína se encontraba distribuida en 18 fardos que presentaban signos de humedad y además estaban envueltos en una red, un utensilio utilizado normalmente para favorecer su recuperación del agua. Cada fardo intervenido albergaba en su interior 30 paquetes perfectamente embalados, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno de ellos, según informó la Policía Nacional en un comunicado. Eso arrojaría un peso total de unos 540 kilos, más que toda la cocaína intervenida en Extremadura si se suma lo decomisado en 2025 (92 kilos); 2024 (377 kilos); 2023 (11 kilos); y 2022 (28 kilos).

Además, al estupefaciente retirado del mercado negro gracias a esta operación, habría que agregar el correspondiente a otras operaciones desarrolladas este año. En marzo pasado, agentes de Policía Nacional intervinieron en la provincia de Badajoz (fundamentalmente en una vivienda de la población de Gargáligas) 37 kilos de cocaína destinados a su distribución por toda la región.

El récord

Los informes estadísticos anuales sobre incautación de drogas que el Ministerio del Interior tiene disponibles en su web arrancan en 2009. En ninguno de ellos se alcanza en todo un año la cantidad de cocaína decomisada hace unos días en la autovía Ruta de la Plata.

El precedente

Lo que más se acerca son los 508 kilos registrados en 2018. Entonces, como ahora, una sola gran operación fue la que alteró la estadística de todo el año. Y también en aquel momento, como previsiblemente ha sucedido ahora, se trataba de droga que estaba en territorio extremeño únicamente de paso. Fue una operación conjunta de la Policía Nacional y la Polícia Judiciária portuguesa denominada 'Muro de contención' la que hizo posible desarticular una ruta que trasladaba cocaína desde Lisboa hacia España. En conjunto se intervinieron más de 2,5 toneladas de cocaína y fueron detenidas una decena de personas. Aproximadamente media tonelada fue descubierta repartida en dos vehículos, ambos cerca de la frontera portuguesa, uno en Valencia de Alcántara y el otro en Badajoz.

El valor

La Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE) de la Comisaría General de Policía Judicial elabora periódicamente unas tablas con el valor medio estimado para los estupefacientes, una herramienta que se utiliza para tasar sustancias intervenidas y calcular consecuencias económicas dentro de un proceso penal. Lo hace atendiendo a la pureza media de la sustancia y al nivel de distribución (venta mayorista, minorista o en dosis al consumidor final).

De acuerdo con ellas, la droga intervenida podría tener un valor en el mercado ilícito de unos 16,5 millones de euros, en caso de distribución por kilogramo, y de aproximadamente el doble si la venta fuera por gramos (unos sesenta euros por gramo).

Los datos de 2025

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) publicó hace unas semanas su Estadística Anual sobre Drogas. Conforme a los datos contenidos en este informe, el año pasado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se incautaron en Extremadura de 824 kilos de cocaína, hachís, marihuana y heroína. Fundamentalmente marihuana (613 toneladas); hachís (118) y cocaína (92). A esta cifra se suman 644 plantas de cannabis, 84 pastillas de éxtasis y 347 gramos de cristal.

Extremadura cerró el ejercicio con 302 detenciones, un 26,7% menos, y 5.693 denunciados, un 4,91% menos que en 2024.

En esos 12 meses se contabilizaron descensos muy fuertes en cocaína (-75,6%), hachís (-76,4%) y plantas de cannabis (-88,9%). En cambio, aumentó la marihuana confiscada (+67,8%) y también algunas sustancias sintéticas o menos habituales, como el MDMA en cristal (+179,3%) y el tusi, aunque en estos casos las cantidades absolutas son mucho menores.