Cataluña celebrará la Diada en Extremadura para reconocer la contribución de los emigrantes extremeños

Cataluña trasladará este año parte de la celebración de la Diada a Extremadura. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado en una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, (cabecera de Prensa Ibérica, mismo grupo editor de El Periódico Extremadura) que los actos se desarrollarán los próximos 16 y 17 de septiembre con el objetivo de reconocer la contribución de los miles de extremeños que emigraron a Cataluña y de sus descendientes.

La iniciativa supone una novedad respecto a años anteriores. Además de conmemorar la Fiesta Nacional de Cataluña el 11 de septiembre y organizar actividades en las delegaciones de la Generalitat en el exterior, el Govern celebraba tradicionalmente unos días después un acto en Madrid. Este año, esa cita se trasladará a Extremadura.

Lucía Feijoo Viera

Actos en Madrid

"No por nada, ya llevamos muchos años haciéndola allí", explica Illa. El presidente catalán justifica la elección de Extremadura en la voluntad de "subrayar la contribución de muchos miles de extremeños a Cataluña y de muchos catalanes de origen extremeño".

La intención de la Generalitat es que esta celebración itinerante tenga continuidad y se organice cada año en una comunidad autónoma diferente. "La idea es hacerlo este año en Extremadura y el año que viene en otro territorio", avanza el jefe del Govern.

Illa defiende así la necesidad de poner el foco en los vínculos entre territorios frente a quienes buscan resaltar sus diferencias. "Hay mucha gente interesada en subrayar aquello que nos diferencia y en buscar razones para separarnos. Tenemos que subrayar lo que nos une", sostiene. Como ejemplo de esa conexión con Extremadura, recuerda que el protagonista de la película El 47, inspirada en la historia del conductor de autobús Manuel Vital, era extremeño.

Discursos, cultura y música

Los actos de Madrid tenían un marcado componente institucional y cultural. En 2025, la celebración tuvo lugar el 17 de septiembre en los jardines de la Delegación del Gobierno catalán. El programa incluyó unas palabras de bienvenida de la delegada de la Generalitat en Madrid, Núria Marín, y un discurso de Salvador Illa ante representantes políticos, institucionales y sociales.

La ceremonia estuvo conducida por la periodista Aurora Masip e incorporó la proyección de un vídeo dedicado a los 40 años de actividad de la Delegación de la Generalitat en Madrid. La celebración terminó con una actuación del grupo de rumba catalana Sabor de Gràcia, según el programa difundido por el Govern.

Celebración de la Diada catalana en Madrid, en 2025. / Ricardo Rubio

La Generalitat todavía no ha detallado el programa, las localidades ni los espacios que albergarán las actividades previstas este año en Extremadura. La elección de dos jornadas, el 16 y el 17 de septiembre, apunta, no obstante, a un formato más amplio que el de la recepción institucional celebrada en Madrid.

Del enfrentamiento a la normalización

La celebración de la Diada fuera de Cataluña posee también una importante carga política. En 2024, Salvador Illa fue el primer presidente de la Generalitat que encabezó el acto en la capital desde 2011. En aquella jornada fue recibido por Felipe VI en la Zarzuela —algo que no ocurría con un jefe del Govern desde 2015— y presentó el regreso a Madrid como parte de su estrategia para recomponer las relaciones institucionales después de los años del proceso independentista. "Cataluña ha vuelto para implicarse en la mejora de una España de todos: más plural, más rica y más justa", proclamó entonces.

Los actos contaron, además, con una amplia representación del Gobierno central. En 2025 asistieron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros Félix Bolaños, Margarita Robles, Óscar Puente, Luis Planas, Ángel Víctor Torres y Jordi Hereu, entre otros representantes institucionales. La presencia de Montero tuvo especial significado porque coincidió con las negociaciones y discrepancias sobre la financiación singular de Cataluña.

Salvador Illa saluda a la exministra María Jesús Montero, en la celebración de la Diada en Madrid en 2025. / Ricardo Rubio

Ahora, Illa pretende que la conmemoración deje de estar vinculada exclusivamente a Madrid y se convierta en una herramienta para reforzar los lazos de Cataluña con el resto de las comunidades autónomas. Extremadura será la primera elegida por el peso que tuvo su emigración en el crecimiento demográfico, industrial y social catalán del siglo XX.

En 2024, más de 100.000 personas nacidas en Extremadura residían en Cataluña, que concentra el 20,23% de los extremeños que viven en otras comunidades y es su segundo principal destino, después de Madrid. Solo en la ciudad de Barcelona estaban empadronados 12.058 extremeños. Las cifras, elaboradas por el Instituto de Estadística de Extremadura a partir del censo del INE, no incluyen además a las generaciones posteriores nacidas ya en Cataluña, hijos y nietos de aquellos emigrantes que mantienen sus raíces familiares extremeñas.