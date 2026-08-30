Extremadura cerrará el verano con 550.000 turistas y una ocupación media del 70%

La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur) estima que Extremadura cerrará el verano con unos 550.000 turistas y visitantes, un volumen similar al registrado durante el mismo periodo de 2025. Según el balance difundido por la organización este domingo, alrededor de 400.000 personas habrían llegado a la región durante julio y agosto. Cerca del 15% serían extranjeros, procedentes principalmente de países de la Unión Europea.

A estas cifras se sumarían los aproximadamente 120.000 viajeros previstos para septiembre, mes que todavía comprende tres semanas de verano. Con esta evolución, Feextur calcula que Extremadura podría acercarse a los dos millones de visitantes a lo largo de 2026, con la temporada estival como el periodo de mayor afluencia.

La ocupación de los alojamientos turísticos se habría situado en torno al 60% durante julio y alcanzaría una media cercana al 80% en agosto. El mejor comportamiento se produjo durante la semana del 15 de agosto, cuando llegó al 90%. En algunos puntos concretos se cubrieron todas las plazas disponibles, como ocurrió en Trevejo coincidiendo con el lanzamiento de un globo sonda con motivo del eclipse del 12 de agosto.

Trevejo / N.A

Feextur considera que la región conserva varias ventajas frente a otros destinos, entre ellas la ausencia de masificación, la seguridad, unos precios competitivos, unas infraestructuras sin problemas de saturación y la disponibilidad de alojamientos.

El agua y la naturaleza concentran la demanda

Las zonas más frecuentadas durante el verano han sido aquellas en las que el agua y los espacios naturales tienen un mayor protagonismo. Entre ellas figuran el norte de Extremadura, el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara y diferentes enclaves de La Siberia y La Serena, donde existen playas interiores distinguidas con bandera azul.

También ha registrado una elevada afluencia el territorio fronterizo con Portugal próximo al embalse de Alqueva. A estos destinos se suman Hornachos, el Parque Internacional del Tajo, Monfragüe, la Sierra de San Pedro, la Campiña Sur y la comarca de Tentudía.

La programación cultural ha constituido otro de los principales reclamos. Feextur menciona los festivales de teatro de Mérida, Cáceres y Alcántara, además del Festival Templario de Jerez de los Caballeros, Los Conversos de Hervás y las representaciones celebradas en Zalamea de la Serena, Villafranca de los Barros o Azuaga.

'Fedra, en los infiernos' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

La federación también destaca la respuesta obtenida por citas como La Ciudad Encendida de Badajoz y el Martes Mayor de Plasencia. En el caso de la capital pacense, señala un incremento de los visitantes de fuera de la región y cifra su oferta actual en 150 apartamentos turísticos y 25 establecimientos hoteleros.

Estancias diferentes según el motivo del viaje

El retorno de los extremeños emigrados continúa teniendo un peso importante durante los meses estivales. Proceden especialmente de Madrid, Cataluña y el País Vasco y suelen permanecer en la región durante periodos prolongados.

Las personas atraídas por la naturaleza optan, en cambio, por estancias de duración media, mientras que quienes viajan para asistir a conciertos, festivales y otros acontecimientos acostumbran a alojarse solamente una o dos noches.

Los incendios perjudican a Las Hurdes

Como aspecto negativo de la temporada, Feextur alerta del impacto de los incendios forestales sobre algunos destinos. La organización atribuye estos episodios al "abandono del campo y del medio rural", a las dificultades que afrontan agricultores y ganaderos y a la falta de una política forestal adecuada.

La federación señala especialmente las consecuencias del incendio de Las Hurdes, tanto por los daños causados en los espacios naturales como por el arrastre posterior de "aguas negras". Según su valoración, estos problemas han provocado una merma importante de la actividad turística en la comarca hurdana durante este verano.