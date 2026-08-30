Extremadura mira al cielo: seis destinos Starlight para perderse entre las estrellas

Extremadura no necesita levantar grandes focos para brillar, le basta con apagarlos. Cuando cae la noche sobre Monfragüe, Las Hurdes, La Siberia, Villuercas-Ibores-Jara o Sierra de Gata, desaparece el ruido, se recortan las sierras y el cielo empieza a imponer su propio ritmo. La región, acostumbrada a promocionarse por sus aves, parques naturales, patrimonio histórico y gastronomía, ha encontrado en la oscuridad un nuevo argumento turístico que conecta naturaleza, ciencia, divulgación y desarrollo rural.

El astroturismo ha dejado de ser una actividad minoritaria para convertirse en una de las líneas con mayor proyección dentro del turismo natural. La Fundación Starlight, entidad de referencia internacional en la protección del cielo nocturno y en la certificación de destinos astronómicos, sitúa a Extremadura dentro de esa red de territorios que no solo conservan buenos cielos, sino que también los convierten en una experiencia turística sostenible. Mirar las estrellas se presenta como otra forma de descubrir la región con calma, al caer la tarde, desde la ciencia, la emoción y el respeto a una noche que se conserva como paisaje natural.

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. / Fundación Starlight

Antonia Varela, astrofísica y directora de la Fundación Starlight, hace una valoración "muy positiva" del crecimiento experimentado por Extremadura como destino de astroturismo por consolidar "una apuesta clara y sostenida por el cielo nocturno como recurso turístico, ambiental, científico y territorial". A su juicio, la comunidad es ya "uno de los grandes referentes del astroturismo en España".

Ese avance se refleja en la expansión de los Destinos Turísticos Starlight. Extremadura cuenta ya con certificaciones en Monfragüe, Las Hurdes, Valverde de Leganés, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, la Reserva de la Biosfera de La Siberia y Sierra de Gata. En conjunto, abarcan 74 municipios y más de 7.155 kilómetros cuadrados, a los que se suman los municipios extremeños integrados en el destino transfronterizo DarkSky Alqueva.

Sello de calidad

La certificación Starlight no se concede solo porque un territorio tenga estrellas visibles. El reconocimiento implica la calidad del cielo, protección frente a la contaminación lumínica, infraestructuras, actividades divulgativas, implicación local y capacidad para construir una oferta turística vinculada al firmamento. En otras palabras, no basta con tener una buena noche, sino saber conservarla, ordenarla y compartirla.

En este sentido, Varela insiste en esa idea al explicar que la Fundación "hace mucho más que certificar la calidad del cielo". La certificación no es "simplemente un sello ni una auditoría puntual", sino "un modelo integral de gestión y desarrollo territorial" y una «hoja de ruta» para gestionar de forma sostenible el territorio próximo a ese recurso.

Parque Nacional de Mongfragüe. / Fundación Starlight

Ese acompañamiento incluye planificación territorial, zonas de máxima protección, áreas de amortiguamiento, asesoramiento en alumbrado exterior, apoyo a productos turísticos y formación de monitores y guías astronómicos. También contempla espacios de coordinación, como Mesas Starlight o Mesas de las Estrellas, en los que participen administraciones, gestores ambientales, empresas turísticas, asociaciones locales y divulgadores.

Los destinos certificados deben cumplir requisitos vinculados a la calidad del cielo, como un alto porcentaje de noches despejadas, buena nitidez atmosférica, elevada transparencia del aire y niveles muy bajos de contaminación lumínica. Pero la evaluación no se limita a los parámetros astronómicos, ya que también se valoran los recursos naturales, culturales, patrimoniales y etnográficos que puedan enriquecer la experiencia del visitante.

En este punto, Extremadura parte con cierta ventaja por sus amplias extensiones poco pobladas, sus espacios naturales de gran valor y unos cielos que, según subraya la directora de Starlight, están "excepcionalmente bien conservados". De hecho, Varela considera que la comunidad es hoy "uno de los territorios con los cielos más oscuros y mejor conservados de Europa".

El mapa extremeño

El mapa extremeño de astroturismo se ha ido construyendo paso a paso, con Monfragüe como uno de los primeros grandes referentes. El parque nacional y reserva de la biosfera, conocido internacionalmente por su riqueza ornitológica, añadió a su atractivo diurno una dimensión nocturna mediante observatorios, miradores y actividades que permiten pasar de contemplar aves durante el día a reconocer constelaciones y planetas por la noche.

Las Hurdes ha reforzado ese camino con la renovación de su certificación Starlight en abril de 2026. La Fundación destaca sus cielos oscuros, su baja contaminación lumínica, su geografía privilegiada y una oferta que integra alojamientos, actividades de observación y experiencias divulgativas. La comarca, asociada a una imagen poderosa de paisaje, agua, montaña y arquitectura tradicional, suma así una nueva capa turística: la de una noche limpia, silenciosa y visitable.

Comarca de Las Hurdes. / Fundación Starlight

También Villuercas-Ibores-Jara se ha incorporado con fuerza a esta red. El Geoparque Mundial UNESCO fue declarado Destino Turístico Starlight en 2025, un reconocimiento que avala la calidad de sus cielos nocturnos y su compromiso con el turismo de estrellas. En este caso, la experiencia resulta especialmente singular porque une astronomía y geología. Mirar al cielo desde un territorio marcado por sierras, valles, crestas y geositios convierte la observación nocturna en una lectura completa del paisaje.

La Siberia extremeña recibió también en 2025 la certificación como Destino Turístico Starlight. En un territorio de embalses, dehesas, humedales y baja densidad de población, el astroturismo aparece como una vía natural para diversificar la oferta y reforzar un modelo de turismo tranquilo, sostenible y ligado al territorio.

Sierra de Gata es la última incorporación. Este territorio logró la certificación en la primavera de 2026 y destacan como algunos de los mejores enclaves para mirar las estrellas el castillo de Trevejo, Almenara de Gata, la ermita de Dios Padre y los valles de Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo. Su inclusión encaja con el perfil de la comarca: montañas, pueblos de arquitectura tradicional, piscinas naturales, bosques y una identidad rural que no termina cuando cae el sol.

A ese conjunto se suma la Sierra Suroeste de Badajoz dentro del entorno del pantano de Alqueva, uno de los nombres más conocidos del astroturismo ibérico, además de otros espacios singulares como El Chorrerón, en Moraleja, o Los Calicantos, en Casas de Don Pedro, reconocidos como parajes Starlight. El resultado es una red cada vez más amplia que permite recorrer Extremadura también de noche.

Una guía para mirar arriba

El impulso institucional de la Junta se concreta en la guía ‘Extremadura, paisaje de estrellas’, editada por la Dirección General de Turismo, que ordena parte de este potencial en diez zonas de observación, entre ellas Sierra de Gata, Monfragüe, Villuercas-Ibores-Jara, Alqueva, Valle del Jerte y Valle del Ambroz.

La publicación tiene valor turístico, pero también práctico, porque señala territorios, rutas, accesos, coordenadas y recursos con el objetivo de que el visitante convierta la observación astronómica en una experiencia organizada. El astroturismo no consiste solo en llegar a un punto oscuro y mirar hacia arriba, sino en saber cuándo ir, qué se puede ver, cómo interpretar el cielo y de qué manera disfrutar de la noche sin alterar el entorno.

La Siberia extremeña. / Fundación Starlight

Sobre el terreno, esta apuesta se traduce en recursos como el observatorio astronómico de Torrejón el Rubio, el mirador de Arroyo Malvecino y el observatorio de Era de los Santos, en Casas de Miravete, todos ellos en el entorno de Monfragüe. A la red de miradores y observatorios se suman alojamientos que han incorporado la noche a su experiencia turística, como varias hospederías extremeñas equipadas con cámaras de alta sensibilidad para emitir imágenes del cielo nocturno, amaneceres y atardeceres.

Mundo rural

Extremadura ha construido buena parte de su imagen turística sobre valores que en la actualidad resultan cada vez más demandados: calma, naturaleza, espacio abierto y baja masificación. El astroturismo añade una ventaja estratégica, ya que ayuda a alargar estancias, diversifica la oferta y desestacionaliza las visitas en comarcas que buscan nuevos argumentos para atraer viajeros durante todo el año.

Para Antonia Varela, el sector del astroturismo tiene gran capacidad para transformar los territorios rurales porque combina generación de empleo, emprendimiento local y atracción de un turismo de mayor valor añadido. A partir de un recurso que ya existe y que no se puede deslocalizar, como la calidad del cielo nocturno, pueden crearse actividades, experiencias y servicios vinculados a guías astronómicos, empresas de actividades, alojamientos especializados, restauración y comercios locales.

Embalse de Alqueva. / Fundación Starlight

La directora subraya además que este modelo no busca necesariamente atraer más visitantes, sino un turismo de mayor valor añadido. Se refiere a personas interesadas en experiencias auténticas, sostenibles y vinculadas a la naturaleza, la cultura y el conocimiento, ya que un visitante que suele permanecer más tiempo en el destino, consume más servicios locales y contribuye a desestacionalizar la actividad turística.

Hay que tener en cuenta que una escapada astronómica puede realizarse en distintas épocas del año, porque cada estación ofrece un cielo diferente, con cambios en las constelaciones, la visibilidad de la Vía Láctea, las lluvias de estrellas o los planetas observables. Esa variedad permite generar actividad más allá de los meses tradicionales y ofrecer experiencias nocturnas en territorios donde el turismo rural necesita nuevos motivos para crecer.

El reto

En comarcas con baja densidad de población, el cielo oscuro se convierte en un activo económico, pero también en una responsabilidad. El gran desafío del astroturismo extremeño será mantener el equilibrio entre la atracción de visitantes interesados en la astronomía, la fotografía nocturna, la naturaleza o la divulgación científica y la conservación de aquello que no se ve en las grandes ciudades: la oscuridad.

Sierra de Gata. / Fundación Starlight

Varela advierte de que la protección del cielo nocturno requiere la implicación de administraciones, sector privado y ciudadanía. Uno de los retos, señala, es avanzar en concienciación pública y fortalecer los instrumentos de gestión, como ordenanzas y normativas sobre alumbrado exterior. "No se trata de apagar las luces, sino de iluminar de forma más inteligente, eficiente y respetuosa con las personas y con el medio ambiente", defiende.

La astrofísica resume el desafío con una idea clara: la lucha contra la contaminación lumínica no es una lucha contra la luz, sino contra el mal uso de la luz. Proteger el cielo implica entender que la noche forma parte del patrimonio natural, cultural y paisajístico, y que su conservación debe integrarse en las políticas de sostenibilidad, planificación territorial y desarrollo rural. Extremadura conserva algunos de los mejores cielos de Europa. Su oportunidad está en convertirlos en motor turístico sin perder aquello que los hace únicos.