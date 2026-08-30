Más de 8.600 extremeñas se realizarán mamografías en septiembre dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 8.600 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de septiembre de 2026, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 4.100 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes catorce poblaciones de la región. El resto, más de 4.500 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el martes 1 de septiembre en la localidad pacense de Hornachos y en la cacereña de Madrigal de la Vera, y continuarán después sus itinerarios en Villanueva de la Vera, Palomas, Puebla de la Reina, Valverde de la Vera, Talaveruela de la Vera, Quintana de la Serena, La Guarda, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Campanario, Jerte y Tornavacas.

También están citadas las usuarias de otras dos pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Viandar de la Vera y Rebollar.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de julio en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.501), Cáceres (1.042), Coria (90), Don Benito (357), Zafra (93), Mérida (613), Navalmoral de la Mata (180), Plasencia (422) y Almendralejo (248).

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El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.