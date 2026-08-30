Guadalupe abre su Año Jubilar con la mirada puesta en una gran peregrinación en septiembre

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe ha abierto este domingo una nueva etapa jubilar. La apertura de la Puerta Santa, presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, ha marcado el inicio oficial del Año Jubilar Guadalupense 2026-2027, que durante los próximos doce meses llevará hasta la localidad cacereña a peregrinos procedentes de distintos puntos del país.

El calendario tendrá una de sus primeras grandes citas el próximo 19 de septiembre, cuando está prevista una Peregrinación Magna que pretende hacer confluir en Guadalupe a grupos llegados a través de las 16 rutas históricas de peregrinación que conducen hasta el monasterio.

La jornada inaugural ha comenzado en la antigua iglesia de la Santísima Trinidad, actual auditorio del monasterio, desde donde ha partido la procesión hacia la basílica. En ella han participado obispos, sacerdotes, miembros de los scouts católicos de la parroquia de Santiago el Mayor de Cáceres y representantes de los caballeros y damas de Santa María de Guadalupe.

Galería | Arranca el Año Jubilar Guadalupense con la apertura de la Puerta Santa / ARZOBISPADO DE TOLEDO

Una vez ante la Puerta Santa, Francisco Cerro ha pronunciado la oración prevista antes de empujarla con su báculo y dejar oficialmente inaugurado el nuevo periodo jubilar. Tras un momento de silencio, la celebración ha continuado en el interior de la basílica con una eucaristía en la que se ha leído el decreto de la Santa Sede que concede el Año Jubilar Guadalupense.

Un jubileo hasta septiembre de 2027

El Año Santo de Guadalupe se celebra cuando el 6 de septiembre, festividad litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, coincide en domingo, conforme a la concesión realizada por el papa Pío X. Esta edición se desarrolla bajo el lema "Tu madre te busca" y contempla un amplio programa religioso hasta septiembre del próximo año.

Durante su homilía, el arzobispo de Toledo ha recordado el anterior jubileo celebrado en Guadalupe, que se prolongó entre 2020 y 2022 por las consecuencias de la pandemia y que, según ha indicado, reunió a alrededor de 300.000 peregrinos.

Cerro lo ha definido como el "segundo jubileo más importante de España, después del de Santiago de Compostela" y ha considerado el periodo que ahora comienza como un "momento histórico singular". También ha explicado que trasladó la importancia de esta celebración al papa León XIV durante la audiencia que mantuvo con él el pasado 24 de agosto en el Vaticano.

Galería | Arranca el Año Jubilar Guadalupense con la apertura de la Puerta Santa / ARZOBISPADO DE TOLEDO

Junto al primado de España han participado en la apertura el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, y el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns Tena.

También han acudido el obispo emérito de Segovia y natural de Guadalupe, Ángel Rubio, y los obispos eméritos de Jaén y Albacete, Amadeo Rodríguez Magro y Ciriaco Benavente Mateos, además de autoridades civiles de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Más de una veintena de sacerdotes de las diócesis presentes en Extremadura han concelebrado la eucaristía, junto a miembros de la comunidad franciscana que atiende el monasterio.

Agradecimiento, humildad y confianza

En su intervención, Francisco Cerro ha señalado tres ideas que, a su juicio, deben marcar el nuevo Año Jubilar: agradecimiento, humildad y confianza.

El arzobispo ha animado a las diócesis españolas a participar en las diferentes convocatorias previstas durante los próximos meses y ha destacado que pasarán por Guadalupe niños, jóvenes, matrimonios, familias, religiosos, sacerdotes o integrantes de hermandades y cofradías.

Galería | Arranca el Año Jubilar Guadalupense con la apertura de la Puerta Santa / ARZOBISPADO DE TOLEDO

También ha reivindicado la "humildad del corazón" como condición para el diálogo y la capacidad de escuchar a los demás, y ha llamado a afrontar este periodo desde la confianza. El primado ha cerrado su homilía invitando a los presentes a convertirse en "peregrinos de la fe.

Una celebración diferente cada mes

Tras el jubileo dedicado a los peregrinos que abre el programa, el calendario continuará en octubre con el Jubileo de la Hispanidad, el día 12, y el de jóvenes y adolescentes, previsto para el 18.

El 15 de noviembre será el turno de hermandades y cofradías y el 12 de diciembre, del misionero. En enero de 2027 se celebrará el de mayores y pastoral de la salud, mientras que febrero estará dedicado a la vida consagrada.

Los meses posteriores estarán centrados sucesivamente en la caridad, la catequesis y la enseñanza, los sacerdotes, la familia y la vida, la evangelización y el apostolado seglar y los emigrantes.

El programa concluirá en septiembre de 2027 con una nueva convocatoria dedicada a los peregrinos y la clausura del Año Santo.

16 caminos hacia Guadalupe

Antes llegará una de las movilizaciones más destacadas del programa. La Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe prepara para el 19 de septiembre una llegada conjunta de caminantes procedentes de numerosos territorios.

La intención es que los participantes recorran de manera total o parcial alguna de las 16 rutas históricas integradas en la red y terminen coincidiendo ese día ante el monasterio.

Entre esos itinerarios se encuentran el Camino Real, el Mozárabe, el Visigodo, el de los Descubridores y el de los Montes de Toledo, entre otros.

Ayuntamientos y parroquias de los distintos territorios están coordinando la formación de los grupos y sus desplazamientos. La organización ha fijado el 3 de septiembre como fecha límite para comunicar el número de participantes con el objetivo de preparar las credenciales y las medidas de seguridad de una peregrinación llamada a convertirse en una de las primeras grandes citas del nuevo Año Jubilar de Guadalupe.