Muere un motorista de 51 años al chocar contra los vehículos retenidos por un accidente en la A-5 a la altura de Escurial

Un motorista de 51 años ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-5, a la altura del término municipal de Escurial, en la provincia de Cáceres.

El suceso se produjo en el kilómetro 284 de la A-5, en sentido norte, después de un primer siniestro entre dos vehículos que únicamente había provocado daños materiales, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Retención

Ese primer accidente generó una retención de vehículos en la autovía. Fue entonces cuando, según las primeras informaciones, un motorista colisionó contra los vehículos que se encontraban en la cola, sufriendo heridas de extrema gravedad.

Las retenciones provocadas por el accidente de tráfico. / CEDIDA

Los servicios de emergencia movilizaron recursos sanitarios hasta el lugar, incluido un helicóptero sanitario. Tras atender y valorar a la víctima, los sanitarios confirmaron finalmente su fallecimiento. El Centro Coordinador de Emergencias 112 había informado previamente de que el fallecido era un varón de 51 años.

El siniestro

La Guardia Civil tuvo conocimiento del siniestro alrededor de las 14.45 horas. Hasta el lugar también fueron movilizados efectivos de Tráfico y equipos encargados de la señalización de la vía.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres investigan ahora las causas y circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo la colisión mortal.

Víctima número 28 este año

El motorista fallecido en la A-5 este domingo es la víctima número 28 en las carreteras extremeñas en lo que va de año. La última fue apenas 48 horas atrás, cuando otro varón de 49 años falleció tras salirse de la vía y volcar con su coche en la Ex-337 cerca de Alange.

También, apenas dos semanas atrás se produjo una colisión múltiple con tres vehículos implicados en la N-523, la carretera nacional que comunica Cáceres y Badajoz, en las inmediaciones del conocido Tiro de Pichón. Falleció un veinteañero y otras cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Abril, el peor mes

El peor mes hasta la fecha ha sido abril, en el que este año coincidió gran parte de la Semana Santa, un periodo de muchos desplazamientos por carretera.

Tres fallecidos en julio

En cuanto a este verano, durante el mes de julio se contabilizaron tres muertes en las vías interurbanas de la región. El día 20, un hombre de 23 años pereció al chocar un camión y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la autovía A-5, en el término municipal de Badajoz.