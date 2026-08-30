Sucesos
Una mujer, hospitalizada tras ser embestida por un toro y golpearse contra un muro en Perales del Puerto
La Guardia Civil confirma que el animal no es de lidia y que el suceso ocurrió en un camino próximo a la ermita de la Virgen de la Peña
Una mujer ha resultado herida después de sufrir la embestida de un toro mientras caminaba por una zona próxima a la ermita de la Virgen de la Peña, en Perales del Puerto, en la provincia de Cáceres. La fuerza del impacto hizo que la víctima golpeara contra uno de los muros de piedra que delimitan el camino.
La Guardia Civil ha confirmado a este periódico el suceso y precisa que se trataba de un animal vacuno que no era de lidia. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, que colaboraron en la asistencia a la mujer hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Trasladada
La víctima recibió una primera atención en el propio lugar del accidente y posteriormente fue evacuada al Hospital de Coria, donde se le realizaron pruebas y recibió asistencia médica más exhaustiva.
Según el relato remitido a este periódico por vecinos de la localidad que estuvieron en la zona tras el accidente, la mujer habría sufrido diversas lesiones y fracturas y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Estas mismas fuentes señalan que posteriormente fue trasladada a Cáceres e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. La Guardia Civil, en la información facilitada sobre el suceso, únicamente confirma su traslado inicial al Hospital de Coria.
Quejas por la presencia de ganado suelto
El accidente ha vuelto a poner sobre la mesa las quejas de algunos vecinos de Perales del Puerto por la presencia de ganado suelto en las zonas de dehesa próximas al municipio. Aseguran que se trataba de "un toro grande, marrón y sin cuernos".
El testimonio trasladado a este diario sostiene que residentes de la localidad han denunciado en distintas ocasiones la presencia de reses sin controlar tanto en la denominada dehesa de arriba como en otros puntos del entorno. Los vecinos consideran que estos animales pueden suponer un riesgo para quienes circulan a pie o en vehículo por los caminos de la zona.
Más animales
De acuerdo con ese relato, en el momento en el que se produjo la embestida había varios animales en las inmediaciones. Sin embargo, la Guardia Civil no ha confirmado las circunstancias previasque llevaron al animal a arremeter contra la mujer, ni ha facilitado información sobre el propietario del ganado o sobre posibles actuaciones posteriores relacionadas con los animales.
Las valoraciones trasladadas por los vecinos sobre anteriores denuncias, las sanciones que podrían haberse impuesto a propietarios de ganado o las competencias de las administraciones no constan por el momento en la información oficial facilitada por la Guardia Civil.
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