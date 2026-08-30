Peligro alto
El Plan Infoex interviene en 19 incendios forestales que calcinan 146 hectáreas en la última semana
La Junta advierte de un un aumento progresivo del riesgo a partir del miércoles debido al aumento de las temperaturas, el descenso de las humedades relativas y el empeoramiento de las recuperaciones nocturnas
El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 35 incidentes, de los que 19 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 146 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. De estos incendios, trece se han producido en la provincia de Badajoz y los otros seis en la provincia de Cáceres.
En esta semana no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas) pero se ha declarado el nivel 1 (posible afección construcciones aisladas y afección a carreteras) en dos incendios, uno en el término municipal de Badajoz y otro en el término municipal de Arroyomolinos (Cáceres). Este último ha sido el más relevante de la semana, afectando a 54 hectáreas forestales.
Previsión meteorológica
En cuanto a la previsión meteorológica, la situación más favorable se concentrará en lunes y martes. A partir del miércoles se prevé un incremento progresivo del riesgo de incendio, especialmente durante jueves y viernes, debido al aumento de las temperaturas, el descenso de las humedades relativas y el empeoramiento de las recuperaciones nocturnas.
Hacia el final de la semana habrá que prestar especial atención a la evolución del viento y a un posible aumento de la inestabilidad, factores que podrían incrementar el riesgo de propagación. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales recomienda extremar las precauciones, ya que las condiciones meteorológicas previstas y el estado de sequedad de la vegetación mantendrán unas condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.
Consejo de Gobierno en Las Hurdes
Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunirá estemartes 1 de septiembre en Vegas de Coria, alquería de Nuñomoral, para trasladar el apoyo del Ejecutivo autonómico a Las Hurdes y a sus vecinos tras el incendio forestal que ha afectado a la comarca.
La reunión, presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dará comienzo a las 11:00 horas en la Casa Forestal del Buen Agua. El Consejo de Gobierno tiene prevista la aprobación de un decreto dirigido a paliar los efectos del fuego y favorecer la recuperación de la zona y las personas afectadas. Asimismo, se anunciarán medidas específicas para paliar los daños causados por otros incendios de menor tamaño en distintas zonas, entre ellas, Casas de Millán.
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