Dos premios millonarios en los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto

Los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto celebrados este sábado, 29 de agosto, dejaron dos premios millonarios. En ambos juegos hubo un único boleto acertante de Primera Categoría, con premios que superan los 1,1 y los 1,7 millones de euros, respectivamente.

En La Primitiva, un único acertante de seis números se llevó 1.180.532,79 euros. El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Salas de los Infantes (Burgos). La combinación ganadora estuvo formada por los números 27, 38, 41, 11, 22 y 30, con el 21 como complementario y el 7 como reintegro.

No hubo acertantes de Categoría Especial —seis números más el reintegro—, por lo que se genera un bote para el próximo sorteo. Un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar entonces 7,5 millones de euros.

La jornada dejó además dos acertantes de Segunda Categoría en La Primitiva, que cobrarán 95.718,88 euros cada uno. Los boletos fueron validados en El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife) y Carcaixent (Valencia).

Premio todavía mayor

El premio fue todavía mayor en el sorteo de la Bonoloto. Un único boleto consiguió los seis aciertos y recibirá 1.714.819,30 euros. En este caso, la apuesta ganadora fue validada a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por 19, 23, 40, 41, 39 y 11, con el 44 como número complementario y el 2 como reintegro.

También hubo un único acertante de Segunda Categoría —cinco números más el complementario—, premiado con 164.806,82 euros. El boleto fue validado en Vall d'Uixó (Castellón).

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Entre ambos sorteos, los dos acertantes de Primera Categoría se embolsarán casi 2,9 millones de euros. La recaudación alcanzó los 10.030.127 euros en La Primitiva y los 2.604.458 euros en la Bonoloto.