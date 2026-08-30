Shabella Rouse, activista contra la gordofobia: "El verano es para vivirlo, no para esconderse"

Pregunta: ¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Para mí significa aprovechar las oportunidades. Si además puedo trabajar en lo que amo, seguir creciendo como artista y disfrutar de la gente que quiero, entonces sí que siento que he hecho el agosto.

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

Intento bajar un poco el ritmo, aunque siendo artista nunca se desconecta del todo. Siempre hay canciones, ideas, proyectos y redes sociales. Pero también aprovecho para recargar energía y vivir experiencias que luego acaban convirtiéndose en inspiración.

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Me encanta perderme por los rincones naturales que tenemos. Extremadura tiene auténticos tesoros y muchas veces no hace falta irse lejos para sentirse de vacaciones.

Si tengo que decidirme por alguno, las noches de verano en el Teatro Romano de Mérida e inspirarme de esa magia que desprende ese lugar tan alucinante, esté la obra o el concierto que se dé, nunca me canso de visitarlo; mi sueño es dar alguna función o concierto allí.

Javier Cintas

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

Soy muy de río. Tenemos lugares espectaculares y creo que son uno de los grandes lujos de nuestra tierra. Aunque si puedo escaparme unos días a la playa tampoco digo que no, pues también soy muy de playa, amo el mar y esa sensación que me causa que me deja renovada.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Que hay que tener un cuerpo determinado para disfrutarlo. El verano es para vivirlo, no para esconderse. Todo el mundo merece ponerse un bikini o bañador, salir, reír y hacerse fotos sin pedir permiso.

La artista cacereña Shabella Rouse durante sus vacaciones de verano. / Cedida a El Periódico Extremadura

P: ¿Desconecta en agosto?

Lo intento, pero mi cabeza siempre está creando. Quizás no trabajo al mismo ritmo, pero las mejores ideas suelen aparecer precisamente cuando parece que estoy descansando.

P: ¿Qué libro está leyendo?

Ufff, pues no leo, me cuesta muchísimo mantener la concentración, me despisto rapidísimo, pues mi mente va a mil por hora y me traslada a otros puntos que no tienen nada que ver con la lectura, pero sí me nutro de podcast como los de Martha Caballero que son de true crime y misterio y de películas de suspense, todo muy tranquilito (nótese la ironía).

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

Si tengo que elegir una, diría 'La Gorda', mi single. Más que una canción, representa una etapa de libertad, aceptación y de atreverme a ocupar espacio sin pedir perdón.

P: ¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Gazpacho, tortilla con cebolla y vino blanco.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Invitaría a alguna amistad de confianza que todavía piense que Extremadura "no tiene nada". Le enseñaría nuestros pueblos, nuestra gastronomía, nuestros ríos, nuestros atardeceres y terminaríamos con música en directo y una buena conversación. Estoy convencida de que se iría enamorada de esta tierra.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Me gustaría decir que he seguido creciendo sin dejar de ser yo misma. Que he disfrutado de mi gente, que he creado cosas bonitas y que septiembre me encuentra con más ilusión que miedo para todo lo que está por venir, que no es poco.