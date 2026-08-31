Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sucesos

El Plan Infoex lucha contra dos incendios forestales simultáneos: activado el nivel 1 en Valverde de Mérida

Otro fuego en Carmonita se está intentando extinguir con cuatro medios aéreos

Vídeo | El Plan Infoex lucha contra un incendio en Valverde de Mérida

Vídeo | El Plan Infoex lucha contra un incendio en Valverde de Mérida

Infoex

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Dos incendios forestales permanecen activos de forma simultánea este lunes por la tarde en Valverde de Mérida y Carmonita, ambos en la provincia de Badajoz, y han obligado a desplegar un importante dispositivo terrestre y aéreo del Plan Infoex.

Valverde de Mérida

La situación más delicada se registra por el momento en Valverde de Mérida, donde el Plan Infoex ha declarado a las 17.30 horas el nivel 1 de peligrosidad debido a la afección del incendio a carreteras o bienes de naturaleza no forestal.

En este fuego trabajan medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Badajoz. El dispositivo comunicado inicialmente está formado por una unidad de bomberos forestales terrestre, otra helitransportada, un agente del Medio Natural y un helicóptero, con 11 intervinientes.

Carmonita

Prácticamente al mismo tiempo se ha declarado otro incendio forestal en Carmonita, para el que también se ha desplegado un amplio operativo de extinción.

En este segundo incendio intervienen dos unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, además de un agente del Medio Natural. El dispositivo cuenta asimismo con cuatro medios aéreos: dos helicópteros y dos aviones.

Noticias relacionadas y más

Ambos incendios permanecen en fase de extinción. Por el momento no se ha comunicado la superficie quemada ni las causas de ninguno de los dos fuegos. En el caso de Valverde de Mérida tampoco se ha precisado qué carreteras o bienes se encuentran afectados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cataluña celebrará la Diada en Extremadura para reconocer la contribución de los emigrantes extremeños
  2. Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: 'Iban abrazados y muy cariñosos
  3. Dos premios millonarios en los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto
  4. Muere un motorista de 51 años al chocar contra los vehículos retenidos por un accidente en la A-5 a la altura de Escurial
  5. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  6. Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
  7. Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
  8. El turno de oficio se desangra en Extremadura: 'Ir a juicio puede ser un lujo

El Plan Infoex lucha contra dos incendios forestales simultáneos: activado el nivel 1 en Valverde de Mérida

Extremadura suma un nuevo caso de fiebre del Nilo y alcanza los 27 contagios este año

Extremadura suma un nuevo caso de fiebre del Nilo y alcanza los 27 contagios este año

La Junta desconoce aún los actos de la Diada en Extremadura pero recibirá a Illa con «máximo respeto institucional»

La Junta desconoce aún los actos de la Diada en Extremadura pero recibirá a Illa con «máximo respeto institucional»

Cinco jóvenes heridos, una de ellos menor y en estado grave, tras volcar un coche en Torrejón el Rubio

Cinco jóvenes heridos, una de ellos menor y en estado grave, tras volcar un coche en Torrejón el Rubio

El PSOE reprocha a Guardiola que "gobierne a base de parches" en sanidad, vivienda y transporte escolar

El PSOE reprocha a Guardiola que "gobierne a base de parches" en sanidad, vivienda y transporte escolar

Junta y sindicatos siguen sin cerrar la subida salarial docente y se citan el 7 de septiembre

Junta y sindicatos siguen sin cerrar la subida salarial docente y se citan el 7 de septiembre

El PP acusa al PSOE extremeño de «sumisión» a Sánchez por no apoyar las concentraciones por Ceuta

El PP acusa al PSOE extremeño de «sumisión» a Sánchez por no apoyar las concentraciones por Ceuta

Septiembre arranca en Extremadura con un nuevo domo de calor y hasta 43 grados

Septiembre arranca en Extremadura con un nuevo domo de calor y hasta 43 grados
Tracking Pixel Contents