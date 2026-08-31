El castillo que vigila la historia de Trujillo y su comarca

Trujillo siempre conmueve al visitante. Su reconocible castillo es referente para viajeros de todos los tiempos y edades. El Castillo de Trujillo hunde sus raíces arquitectónicas en una alcazaba andalusí, por lo que no se trata de un palacio sino de una fortaleza. De hecho, se encuentra en la zona más elevada del municipio, sobre el llamado Cabezo del Zorro, como privilegiado espectador de la llanura trujillana. Desde las almenas se domina la ciudad histórica, el berrocal trujillano y la extensa penillanura extremeña. Más que un palacio nobiliario, el Castillo de Trujillo destaca por ser una fortaleza militar andalusí, concebida para dominar el territorio, transformada durante la edad media cristiana y vinculada después a episodios históricos con Pedro I, Isabel la Católica y Juana la Beltraneja de protagonistas. En la actualidad, el castillo acoge acontecimientos culturales y de la vida social trujillana.

Origen musulmán

Otro aspecto reseñable es su origen musulmán, como demuestra una configuración simular a la Alcazaba de Mérida. Los estudios arquitectónicos más recientes sitúan algunas de sus estructuras principales entre los siglos X y XI, aunque la presencia musulmana en Trujillo está ya documentada en el siglo IX. En la construcción predomina el granito, con sillares —algunos reaprovechados de construcciones romanas—, sillarejo y mampostería. Dos grandes bloques destacan en su estructura: el Patio de Armas y el Albacar o Albacara.

Uno de los elementos más característicos del Castillo de Trujillo es su acceso mediante arco de herradura, defendido por torres, que delatan el origen islámico del conjunto.

El recinto, de marcado aspecto militar, presenta numerosas torres prismáticas y cuadrangulares. En el Patio de Armas hay dos grandes aljibes, esenciales para garantizar agua durante un asedio. La tradición historiográfica local fijó la conquista definitiva el 25 de enero de 1232, festividad de la Conversión de San Pablo; otros investigadores consideran que la fecha correcta es 25 de enero de 1233, porque determinadas fuentes medievales estarían desplazadas un año. Fórmula segura: «Trujillo cayó definitivamente en manos cristianas en el invierno de 1232-1233».

Virgen de la Victoria

La tradición trujillana vincula la conquista cristiana a la intervención milagrosa de la Virgen de la Victoria, actual patrona de Trujillo. La leyenda sostiene que se apareció entre las torres durante el ataque cristiano.

En 1531, el Concejo acordó disponer entre las torres de entrada un espacio para colocar una representación de la Virgen de la Victoria. La imagen quedó desde entonces estrechamente ligada a la silueta del castillo.

Durante el reinado de Pedro I de Castilla, el castillo fue uno de los lugares escogidos por su tesorero Samuel Leví para custodiar riquezas de la Corona. La elección da una idea de la consideración que tenía como fortaleza segura. En el siglo XV la fortaleza volvió a tener protagonismo durante la guerra de Sucesión castellana. Juana la Beltraneja estuvo bajo la custodia de Diego López Pacheco y pasó por el castillo de Trujillo antes de marchar hacia Plasencia. La fortaleza acabó rindiéndose a los partidarios de los Reyes Católicos el 24 de junio de 1477, según la historiografía local.

El Castillo de Trujillo fue declarado Monumento arquitectónico-artístico por Real Orden de 7 de abril de 1925. La disposición apareció en la Gaceta de Madrid del 18 de abril. Actualmente tiene consideración de Bien de Interés Cultural.

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