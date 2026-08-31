El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado

Robe Iniesta estará muy presente este año en la celebración del Día de Extremadura. La Junta ha elegido como lema para este 8 de septiembre 'Sucede Extremadura', una referencia directa a ‘Sucede’, una de las canciones incluidas en 'Agila', uno de los discos más emblemáticos de Extremoduro. El homenaje al músico extremeño, fallecido el pasado 10 de diciembre, se extiende también a la imagen oficial de la celebración, cuyos colores están inspirados en la portada de aquel álbum.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, ha dado a conocer este lunes nuevos detalles de la programación del Día de Extremadura y del acto institucional de entrega de las Medallas, que se celebrará el lunes 7 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Teatro Romano de Mérida.

"Sucede Extremadura es también un pequeño guiño, pero muy sentido y muy especial, a un extremeño muy grande que siempre llevó a Extremadura por bandera", ha explicado Manzano, quien ha recordado que Robe recibió la Medalla de Extremadura en el año 2014. "Siempre Robe", ha subrayado.

El lema

En concreto, ‘Sucede’ es la tercera canción de Agila, el álbum que supuso uno de los grandes puntos de inflexión en la trayectoria de Extremoduro y que terminó de consolidar a la banda liderada por Robe ante el gran público. El homenaje también se traslada al cartel diseñado por la propia Junta, ya que los tonos fucsias, amarillos y naranjas están inspirados en los colores de la portada del disco, mientras que las letras del himno de Extremadura rodean la imagen principal.

En el centro aparece una mujer joven con la tradicional gorra de Montehermoseña, en una composición que combina las raíces rurales de la comunidad con una estética más vanguardista. Según Manzano, la imagen pretende representar "esa Extremadura en la que el talento joven no pierde su esencia, su identidad y sus raíces", una comunidad que "avanza, crece y mira al futuro con firmeza".

En esta línea, la portavoz ha defendido que 'Sucede Extremadura' es más que un eslogan y representa una tierra "que se mueve, que actúa, que está muy viva", al tiempo que "está llegando cada vez más lejos". Además, cabe destacar que el cartel oficial podrá verse en gran formato en el Paseo de Roma de Mérida desde este martes, 1 de septiembre.

Entrega de medallas

El acto institucional de las Medallas de Extremadura estará conducido este año por la periodista placentina Raquel Sánchez Silva y comenzará a las 21.30 horas, media hora más tarde que en anteriores ediciones. La Junta ha justificado ese horario por las temperaturas habituales de estas fechas, con la intención de que el acto se desarrolle cuando haya remitido el calor.

Este año recibirán la máxima distinción autonómica el nadador cacereño Guillermo Gracia, el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el futbolista Pedro Porro, aunque este último no podrá acudir al acto.

La medalla de Guillermo Gracia será entregada por Carlos Corcho, uno de sus entrenadores y director técnico del Club Natación Cáceres Los Delfines. En el caso del Museo Nacional de Arte Romano, la directora de la institución, Trinidad Nogales, recibirá el galardón de manos de Chelo López, trabajadora recientemente jubilada que durante años fue portera mayor del museo.

Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, será la encargada de entregar la medalla a José María Núñez, una distinción concedida por iniciativa de la propia presidenta para reconocer su trayectoria en defensa de la igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas LGTBI.

Discurso ciudadano

Otra de las protagonistas del acto será la escritora de Almendralejo Inma Rubiales, de 24 años, que este año será la encargada de pronunciar el discurso ciudadano durante la ceremonia. Rubiales comenzó a escribir cuando tenía apenas ocho años y dio el salto al papel en 2019, con solo 17, con su primera novela. Desde entonces ha construido una trayectoria especialmente ligada al público juvenil y se ha convertido en una de las autoras extremeñas con mayor proyección entre las nuevas generaciones de lectores.

La Junta ha querido poner en valor su perfil como ejemplo de ese talento joven que crece desde Extremadura sin perder el vínculo con sus raíces, uno de los mensajes que pretende transmitir la campaña institucional de este año. Manzano ha resaltado a su vez que Rubiales representa "la fuerza de las mujeres extremeñas" y a una generación que demuestra que "esas ganas, esa pasión y ese esfuerzo" pueden abrir camino para llevar el talento de la región cada vez más lejos.

Ausencia de Pedro Porro

Como ya se informara la semana pasada, el futbolista extremeño Pedro Porro no podrá desplazarse a Mérida debido a sus compromisos deportivos en Inglaterra, por lo que la Junta acordó que su Medalla de Extremadura se le entregue oficialmente y en público en una fecha posterior.

Sobre este asunto, Manzano ha aclarado este lunes que Porro tampoco intervendrá mediante vídeo o videollamada y que ningún familiar recogerá la medalla en su nombre. "Lo que hemos hecho ha sido posponer esa entrega, darle todo ese protagonismo a un día posterior", ha señalado la portavoz, quien ha asegurado que el Gobierno regional anunciará la fecha cuando pueda encajarse en la agenda del jugador.

Actuación de Sanguijuelas

La parte musical contará un año más con la presencia de la Orquesta de Extremadura, que interpretará el himno regional junto a la soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado. Ambas ofrecerán además dos piezas clásicas breves durante la parte institucional.

Como ya se había anunciado, el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana pondrá el broche musical al acto del 7 de septiembre con una selección de canciones y regresará al Teatro Romano al día siguiente para ofrecer su concierto completo con motivo del Día de Extremadura.

Para asistir a la ceremonia de entrega de las Medallas se pondrán a disposición del público alrededor de 2.500 invitaciones gratuitas, que podrán recogerse desde este martes, 1 de septiembre, en las taquillas del teatro emeritense. Aunque el acceso no tendrá coste, será imprescindible disponer de invitación para entrar al recinto.