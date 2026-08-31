El DOE publica las ayudas concedidas por los daños de las intensas lluvias de la borrasca Laurence: 3,14 millones de euros para 58 municipios

La Junta de Extremadura concedió 3,14 millones de euros a 58 entidades locales para reparar los destrozos provocados por las intensas lluvias de marzo de 2025 en carreteras, caminos, calles, edificios municipales, instalaciones deportivas, redes de saneamiento y otras infraestructuras públicas.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la relación de subvenciones concedidas al amparo de la línea extraordinaria habilitada tras aquel episodio de lluvias. En total, las ayudas recogidas en la resolución suman 3.139.805,20 euros.

La cuantía supone menos de la mitad del crédito con el que nació la convocatoria, que estaba dotada inicialmente con 7 millones de euros procedentes de fondos propios de la comunidad autónoma. Las subvenciones finalmente concedidas representan así alrededor del 44,9% de ese presupuesto inicial.

La resolución publicada en el DOE no detalla el destino de la diferencia entre ambas cantidades ni las razones por las que no se agotó el crédito previsto.

Las ayudas estaban destinadas a municipios y entidades locales menores de 20.000 habitantes afectados por las borrascas que atravesaron Extremadura durante marzo de 2025. Las subvenciones podían cubrir hasta el 50% de los daños sufridos por cada localidad, con un límite general de 200.000 euros, ampliable hasta 250.000 euros cuando las actuaciones afectasen también a bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural.

Más de 660.000 euros para Cáceres

De los 3,14 millones concedidos en toda Extremadura, 662.807,35 euros corresponden a diez municipios de la provincia de Cáceres.

La mayor cantidad es para Talayuela, que recibe 175.000 euros para actuaciones en varios caminos públicos. Le siguen Guadalupe, con 98.454,42 euros para reparar el hundimiento de la calzada y el colector de aguas pluviales de la avenida Eusebio González, y Coria, con 88.297,29 euros para intervenir en la Bajada del Cubo y el camino de la Vega de la Torrecilla.

También figura Piornal, con 84.115,27 euros para varias actuaciones, entre ellas la reparación de la rotura del dique de la cascada del Calderón y la reconstrucción de un muro del recinto deportivo municipal.

Madrigal de la Vera obtiene 57.525,44 euros para reforzar la margen derecha de la Garganta de Alardos, mientras que Arroyomolinos de la Vera recibe 51.919 euros para reparar caminos y reforzar un muro.

La relación cacereña se completa con Alía, con 43.816,73 euros; Nuñomoral, con 31.392,23 euros; La Pesga, con 18.366,03 euros; y Madrigalejo, con 13.920,94 euros.

La convocatoria inicial contemplaba la posibilidad de solicitar estas ayudas en 14 localidades cacereñas. Además de las diez que aparecen como beneficiarias, figuraban Cañamero, Tiétar, Garciaz y Valdeíñigos, que no aparecen en la relación de subvenciones concedidas publicada este lunes.

Casi 2,5 millones para Badajoz

El grueso del dinero se concentra en la provincia de Badajoz, con alrededor de 2,48 millones de euros.

La mayor subvención de toda Extremadura corresponde a Zalamea de la Serena, que alcanza los 250.000 euros para acometer diferentes intervenciones en caminos, instalaciones municipales y elementos patrimoniales.

Entre las cantidades más elevadas figuran también los 175.394,69 euros de Puebla del Maestre, los 168.006,96 euros de Maguilla, los 152.805,11 euros de Alburquerque y los 149.726,04 euros de Berlanga.

Las ayudas se aprobaron después de un marzo de 2025 marcado por el paso sucesivo de las borrascas Jana, Konrad, Laurence y Martinho, que dejaron fuertes precipitaciones, desbordamientos e inundaciones en numerosos puntos de Extremadura y provocaron daños en infraestructuras municipales de decenas de localidades.