Extremadura suma un nuevo caso de fiebre del Nilo y alcanza los 27 contagios este año

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este lunes un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, con lo que el número de contagios registrados durante 2026 asciende ya a 27, con un fallecido.

El nuevo afectado es un hombre de 57 años vecino de Santa Amalia, perteneciente al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. El caso ha sido detectado por el Banco de Sangre de Extremadura, según ha informado la Junta.

Actualmente, tres pacientes permanecen ingresados a causa de esta enfermedad: dos en el Hospital Don Benito-Villanueva y otro en el Hospital de Mérida. Además, el SES ha comunicado el alta de uno de los enfermos que permanecía hospitalizado en Don Benito.

El balance de este año se sitúa así en 27 casos y un fallecimiento, frente a los 39 contagios y cinco muertes registrados durante todo 2025 en Extremadura.

Ante la aparición de nuevos positivos, el SES mantiene avisadas a las gerencias de las ocho áreas de salud para reforzar la vigilancia ante cualquier cuadro clínico compatible con la enfermedad. Sanidad recuerda, no obstante, que alrededor del 80% de las infecciones por el virus del Nilo Occidental son asintomáticas.

Extremadura ha reforzado además este año su vigilancia sobre los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad. Por primera vez se ha implantado un programa específico sobre el mosquito Culex, vector del virus del Nilo Occidental, con diez trampas fijas —ocho en Don Benito y dos en Cáceres— y una móvil, operativas durante los meses de mayor actividad.

El sistema, desarrollado en colaboración con la Universidad de Extremadura, busca detectar de forma precoz la presencia de mosquitos infectados y activar medidas de prevención y control antes de que se produzcan nuevos casos humanos.

Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.