Gastromestiza reúne a profesionales de la cocina y productores de Extremadura, Perú, México, Ecuador y Bolivia

El foro 'Gastromestiza 2026. Todo el sabor de Extremadura y América' reunirá en la región a profesionales y especialistas de la cocina y productores, procedentes de la región y de países hispanohablantes, en un encuentro que pretende fomentar el intercambio profesional, promover la innovación culinaria y "posicionar a Extremadura emocionalmente".

Se trata de una "iniciativa gastronómica, pionera y de referencia", impulsada en el marco de la Estrategia Extremestiza, concebida como un "espacio de encuentro, creación y proyección internacional en torno al mestizaje gastronómico" entre Extremadura y países de Hispanoamérica, como Perú, México, Ecuador y Bolivia, y que abre nuevas vías de colaboración a través de la cultura gastronómica, subraya la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

'Gastromestiza' se celebrará los días 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), en Mérida, y parte de los "sabores compartidos": productos, ingredientes, conocimientos y formas de cocinar cruzaron el Atlántico en ambas direcciones, dejando "una huella que forma parte de las culturas gastronómicas de ambos territorios".

El encuentro se concibe como un espacio de intercambio de conocimientos y actualización de técnicas mediante talleres y debates sobre los desafíos de futuro del sector agroalimentario.

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A través de estos laboratorios gastronómicos y la formación de profesionales, la estrategia busca que el recetario mestizo sea reconocido como un patrimonio de vanguardia, fortaleciendo los lazos comerciales y culturales a través de una experiencia compartida que une la dehesa extremeña con la biodiversidad americana.