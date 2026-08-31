Herido grave un hombre de 63 años al volcar la máquina con la que cortaba pinos en la umbría de Cabañas del Castillo

Un hombre de 63 años ha resultado herido grave este lunes tras volcar la máquina con la que trabajaba en una zona de monte de Cabañas del Castillo, según la información facilitada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura y el alcalde de la localidad, Jesús Fernández Hormeño.

El accidente se ha producido en la umbría de Cabañas del Castillo, donde desde hace varios meses se desarrollan trabajos de tala y retirada de pinos. Según ha explicado el regidor, el hombre se encontraba trabajando con una máquina empleada en estas labores cuando, por causas que se desconocen, el vehículo ha volcado en una zona caracterizada por su fuerte pendiente. El hombre herido es un trabajador de fuera del municipio que lleva ya tiempo empleado en la zona.

La máquina con la que trabajaba, volcada en la umbría de Cabañas del Castillo. / E. P.

Doble traumatismo

El trabajador presentaba un traumatismo torácico y otro abdominal y ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Universitario de Cáceres. Fernández Hormeño ha señalado que, según la información de la que dispone, la vida del herido no correría peligro, aunque tras el accidente se encontraba con bastante dolor.

El lugar del siniestro se encuentra en las inmediaciones de las Apreturas del río Almonte y la garganta de Santa Lucía, en un entorno de relieve especialmente accidentado. Los trabajos forestales que se realizan en esta parte del término municipal son visibles desde las carreteras próximas, desde donde puede apreciarse la importante cantidad de pinos que ya se ha retirado del monte.

La máquina, volcada. / CEDIDA

Posible accidente laboral

El Centro 112 recibió el aviso por un accidente inicialmente comunicado como laboral, aunque este extremo se encontraba pendiente de confirmación oficial. Hasta el lugar fueron movilizados el helicóptero sanitario H 3.1, personal del centro de salud de Retamosa, una ambulancia convencional y una patrulla de la Guardia Civil.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre fue evacuado al Hospital Universitario de Cáceres para continuar recibiendo asistencia médica.