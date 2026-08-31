Sucesos
Cinco jóvenes heridos, una de ellos menor y en estado grave, tras volcar un coche en Torrejón el Rubio
Los cinco heridos, todos de entre 17 y 18 años, han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres; los otros cuatro presentan heridas de menor gravedad
Un accidente de tráfico con cinco jóvenes heridos, uno de ellos en estado grave, se ha producido este lunes en la carretera EX-390, a la altura de Torrejón el Rubio, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.
El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 45 de la EX-390. El 112 recibió el aviso a las 12.49 horas, alertando de que un turismo había volcado y había cinco personas heridas.
La herida de mayor consideración es una joven de 17 años, que presenta policontusiones y traumatismos facial y craneal. Ha sido evacuada en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.
Los otros cuatro ocupantes son cuatro varones, uno de 17 años y tres de 18. Todos ellos han resultado policontusionados y su estado ha sido calificado como menos grave. También han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres.
Ante la magnitud del accidente, el Centro 112 movilizó numerosos recursos del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos una unidad de soporte vital básico, efectivos del Centro de Salud de Torrejón el Rubio y tres ambulancias convencionales, además del recurso sanitario H 5.1.
Los servicios de emergencia asistieron a los cinco jóvenes en el lugar antes de proceder a su evacuación al centro hospitalario cacereño. El parte facilitado por el 112 no precisa por el momento las circunstancias que provocaron que el vehículo se saliera de su posición y terminara volcado.
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