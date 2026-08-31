La Junta desconoce aún los actos de la Diada en Extremadura pero recibirá a Illa con «máximo respeto institucional»

La Junta de Extremadura tiene conocimiento de que la Generalitat de Cataluña celebrará parte de los actos de la Diada en Extremadura los próximos 16 y 17 de septiembre, aunque asegura que todavía desconoce qué actividades se desarrollarán y si el Ejecutivo autonómico participará en ellas.

Así lo ha explicado este lunes la portavoz de la Junta, Elena Manzano, a preguntas de los periodistas durante la presentación de la programación del Día de Extremadura. «La información que tenemos es que se iba a producir, pero no tenemos mucha más información acerca de qué actos se van a desarrollar», ha señalado.

Respeto institucional

Pese a esa falta de detalles, Manzano ha garantizado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, será recibido desde el «máximo respeto institucional». «Así será atendido este presidente como lo han sido otros presidentes de otras comunidades», ha subrayado.

La portavoz extremeña ha expresado además su deseo de que la visita sirva para abordar las necesidades de la comunidad. «Esperamos que se hable mucho de Extremadura y que también se escuche mucho a Extremadura», ha indicado, antes de insistir en que la Junta aprovechará cualquier encuentro institucional para reivindicar «el puesto que siempre ha sido necesario» para la región.

Diada fuera de Cataluña

Fue Salvador Illa quien anunció este fin de semana que Extremadura será este año el escenario de la celebración que la Generalitat organiza fuera de Cataluña con motivo de la Diada. Hasta ahora, esa cita se venía desarrollando tradicionalmente en Madrid, pero el Govern quiere convertirla en un acto itinerante por distintas comunidades autónomas.

La elección de Extremadura pretende reconocer la aportación de los miles de extremeños que emigraron a Cataluña durante el siglo XX y la de sus descendientes. Illa defendió que la iniciativa busca «subrayar la contribución de muchos miles de extremeños a Cataluña y de muchos catalanes de origen extremeño» y poner el foco en los vínculos entre ambas comunidades.

Actualmente, más de 100.000 personas nacidas en Extremadura residen en Cataluña, el segundo principal destino de la emigración extremeña dentro de España después de Madrid. La Generalitat todavía no ha dado a conocer las localidades, los espacios ni el programa concreto de los actos previstos para los días 16 y 17 de septiembre.