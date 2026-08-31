La Junta de Extremadura abre una cuarta licitación para tratar de cubrir todas las rutas escolares

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha este lunes una cuarta licitación de emergencia para intentar cubrir las rutas de transporte escolar que todavía siguen sin empresa. El nuevo procedimiento llega después de que la tercera convocatoria cerrara este domingo a las 23.59 horas sin conseguir completar todos los recorridos pendientes.

El Ejecutivo autonómico, sin embargo, continúa sin precisar cuántas rutas permanecen sin adjudicar. Tampoco ha facilitado el balance de la tercera licitación, por lo que se desconoce cuántos trayectos consiguieron finalmente una empresa durante el procedimiento abierto desde el pasado viernes.

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de la cuarta convocatoria durante su comparecencia tras la reunión mantenida con los sindicatos para negociar las mejoras retributivas de los docentes. A preguntas de los medios, ha confirmado que se ha enviado una nueva licitación para continuar buscando empresas para los recorridos que siguen vacantes, cuyo plazo finalizará a las 22.00 horas.

En este sentido, desde el departamento educativo han vuelto a pedir "calma y prudencia" ante un procedimiento que continúa abierto y han asegurado que se trabaja "incansablemente" para conseguir que el transporte escolar esté garantizado cuando comiencen las clases el próximo 10 de septiembre.

Sin cifras sobre las rutas pendientes

La cuarta convocatoria llega después de que la tercera licitación de emergencia concluyera a medianoche de este domingo. Educación la había abierto el viernes con los recorridos que permanecían desiertos después de los dos procedimientos anteriores e incorporó un nuevo incremento económico para tratar de hacer más atractivas las rutas con mayores dificultades para encontrar transportista.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ya evitó entonces concretar el número de líneas que continuaban pendientes. "No voy a dar cifras. Creo que ahora mismo no vale para nada", respondió entonces al ser preguntada por este diario.

Valencia aseguró que quedaba únicamente un porcentaje "muy pequeño" de los más de 500 recorridos que conforman el servicio y confió en que aquella tercera convocatoria permitiera completar el mapa del transporte escolar. Finalmente, no todas las rutas han encontrado empresa, lo que ha obligado a Educación a activar un cuarto procedimiento.

Inicio del curso

El objetivo de Educación continúa siendo que ningún alumno que tenga derecho al transporte escolar se quede sin servicio el primer día de clase. La Consejería sostiene que todavía dispone de margen administrativo para encontrar empresas antes del 10 de septiembre y mantiene contactos con transportistas, asociaciones empresariales y familias.

Paralelamente, la licitación ordinaria sigue su curso y permanece pendiente de la resolución de los recursos presentados por las asociaciones del sector ante la Comisión Jurídica de Extremadura, que rechazó suspender cautelarmente el procedimiento.

Los nuevos pliegos incluyen mejoras económicas de hasta el 25% respecto a cursos anteriores, aunque los transportistas reclaman, entre otras cuestiones, una cláusula de revisión de precios que permita modificar las cuantías cuando aumenten significativamente costes como el combustible, los salarios, las cotizaciones sociales, los seguros o la compra de vehículos.

Los contratos de emergencia permanecerán vigentes hasta que puedan entrar en funcionamiento las adjudicaciones del concurso ordinario. En las rutas que finalmente no queden cubiertas mediante ese procedimiento, podrán prolongarse hasta el final del curso 2026/2027.