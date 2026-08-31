La Junta de Extremadura invierte 3,5 millones en poner a punto su patrimonio religioso

La Junta de Extremadura ha destinado 3,51 millones de euros durante 2026 a la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico religioso de la comunidad. Las actuaciones alcanzan iglesias, conventos, ermitas y otros inmuebles distribuidos por ambas provincias, aunque existe un denominador común: más del 90% de las intervenciones están relacionadas con cubiertas y tejados.

Del presupuesto global movilizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, 2,01 millones de euros, el 57,3%, corresponden a edificios que mantienen culto religioso, mientras que otros 1,49 millones, el 42,7%, se destinan a inmuebles religiosos actualmente sin culto.

En ejecución

Entre estos últimos figuran tres proyectos que ya están en ejecución. El de mayor cuantía es la consolidación y restauración del convento de San Francisco de Belvís de Monroy, con 608.200 euros. A él se suman los 495.000 euros para recuperar la cubierta de la iglesia del convento de San Antonio de Padua de Garrovillas de Alconétar y los 395.400 euros previstos para la restauración de la ermita de San Jorge de Cáceres.

También hay actuaciones que ya han concluido. Es el caso de la restauración de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada de Fuente de Cantos, con una inversión de 226.200 euros, y de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de la Serena, donde se han empleado 161.000 euros.

En Plasencia se han destinado además 39.200 euros a acondicionar la sala del artesonado de madera del Palacio Episcopal.

Vuelven las obras tras la época de nidificación

Otras intervenciones tuvieron que detenerse temporalmente debido a la presencia de especies protegidas. Una vez concluido el periodo de afección por su nidificación, Cultura ha retomado los trabajos en las cubiertas de la iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres, presupuestados en 302.700 euros, y de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Casas de Don Pedro, con otros 302.800 euros.

En septiembre está previsto que se reactiven también las obras en la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Escurial, una actuación para la que se reservan 200.500 euros.

Nuevos proyectos

A estas obras se incorporarán próximamente nuevos proyectos. La Junta prevé invertir 391.500 euros en las cubiertas de la iglesia de San Juan Bautista de Herrera del Duque, 150.800 euros en la iglesia de San Pedro Apóstol de Robledillo de Trujillo y 70.000 euros en sustituir la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villanueva de la Serena.

En la capital cacereña está previsto igualmente el inicio de los trabajos en el Santuario de la Virgen de la Montaña, donde se sustituirán carpinterías exteriores y se realizarán otras actuaciones auxiliares. El proyecto cuenta con 96.200 euros, financiados conjuntamente por las consejerías de Cultura e Infraestructuras.

Más proyectos

La programación se completa con la redacción o preparación de proyectos para futuras restauraciones en la iglesia de San Vicente Ferrer, Santo Domingo, de Plasencia; Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de Cáceres; San Andrés Apóstol de Torrejoncillo; la ermita de Torrealba de Torremocha; y San Bartolomé de La Coronada. La elaboración de estos proyectos representa una inversión conjunta de 71.900 euros.

Con todo ello, Cultura alcanza este año los 3.511.400 euros destinados al patrimonio religioso extremeño, en una campaña marcada especialmente por la conservación de los tejados, una de las partes más expuestas al deterioro y en la que se concentra más del 90% de las intervenciones realizadas o programadas.