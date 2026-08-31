Junta y sindicatos siguen sin cerrar la subida salarial docente y se citan el 7 de septiembre

La Junta de Extremadura y los sindicatos educativos siguen sin cerrar un acuerdo sobre la homologación salarial del profesorado, aunque ambas partes aseguran que las posiciones están ahora más próximas. La negociación afecta a un colectivo en el que 18.841 docentes de centros públicos ya perciben desde enero una subida de 80 euros brutos mensuales, una mejora que los sindicatos consideran insuficiente para alcanzar la equiparación con el resto de comunidades autónomas.

La de este lunes ha sido la tercera reunión entre la Consejería de Educación y los sindicatos desde que retomaron en junio la negociación sobre la homologación salarial. El encuentro, que comenzó a las 9.30 horas, ha vuelto a terminar sin acuerdo, por lo que ambas partes se han emplazado a una cuarta cita el próximo 7 de septiembre para intentar cerrar las diferencias que aún mantienen.

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha asegurado al término de la reunión que el proceso continúa avanzando. "Estamos acercando posturas y se está avanzando", ha señalado, antes de confirmar que la negociación continuará la próxima semana. Sin embargo, ha evitado concretar las cantidades que se están negociando, al defender que revelar ahora las cifras podría perjudicar un proceso que sigue abierto, por lo que ha emplazado a esperar al momento en que pueda alcanzarse un acuerdo definitivo.

Acercamiento en las cantidades

Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria —PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT-SP— comparten esta vez el tono de mayor optimismo trasladado por el Ejecutivo. El presidente de ANPE Extremadura y portavoz de la intersindical, Antonio Vera, ha explicado que la reunión ha sido "larga" y que se han producido dos recesos para analizar las propuestas planteadas por la Administración.

El portavoz de la intersindical de Educación, Antonio Vera. / EL PERIÓDICO

"Todavía no tenemos acuerdo, estamos acercando posturas y nos hemos emplazado a una nueva reunión que será el día 7 para ver si por fin podemos formalizar un acuerdo sobre la homologación salarial de los docentes extremeños", ha señalado. Vera ha concretado que uno de los principales avances se ha producido precisamente en las cantidades que podrían percibir los docentes.

Las organizaciones sindicales llegaron a cifrar a finales de 2025 la equiparación efectiva en torno a 200 euros mensuales, mientras que PIDE planteó el pasado junio, en sus enmiendas a los presupuestos autonómicos, elevar en 240 euros al mes el Complemento de Comunidad Autónoma.

La Junta, por su parte, ya aplica desde enero una mejora de 80 euros brutos mensuales, después de que su primera oferta durante la negociación de 2025 fuera de 30 euros. Los sindicatos han mantenido desde entonces que esos 80 euros suponen una mejora salarial, pero no la homologación que reclaman respecto al resto de comunidades.

Sobre las cifras planteadas este lunes, Vera únicamente ha confirmado que la Administración tiene "una propuesta" y los sindicatos otra. "Hoy hemos acercado bastante las posturas", ha afirmado, aunque ha rechazado incluso ofrecer una horquilla mientras continúe abierta la negociación.

Revisión salarial y retroactividad

El acercamiento también alcanza a otras dos cuestiones que los sindicatos consideran necesarias para que el eventual acuerdo no se limite únicamente a fijar una nueva cantidad mensual. Una de ellas es la creación de una comisión de seguimiento o cláusula de revisión salarial que permita comprobar periódicamente cómo evolucionan las retribuciones del profesorado en el resto de comunidades autónomas.

Esta reclamación viene de atrás. Los cinco sindicatos ya planteaban a comienzos de año la creación de una comisión anual de revisión para evitar que, una vez alcanzada la equiparación, las posteriores subidas aprobadas en otros territorios volvieran a situar a Extremadura por debajo de la media. La reivindicación fue reiterada en mayo, cuando las organizaciones sindicales reclamaron al nuevo equipo de Educación que retomara unas negociaciones que habían quedado pendientes.

"Si se actualizan los salarios en distintas comunidades, evidentemente no podemos quedarnos otra vez en el vagón de cola", ha explicado Vera. Preguntado por si ese mecanismo acabará formando parte del acuerdo, el portavoz sindical ha reconocido el avance alcanzado este lunes: "Parece ser que sí".

El otro asunto todavía pendiente es el carácter retroactivo de los complementos retributivos. Los sindicatos vienen reclamando que la homologación tenga efectos desde enero de 2025, una exigencia que han mantenido durante todo el proceso y sobre la que Vera ha señalado que también se han aproximado las posiciones con la Administración.

"En los tres puntos hay acercamiento", ha resumido el representante sindical, en referencia a las cantidades, la revisión futura de los salarios y los complementos retributivos. De esta forma, Junta y sindicatos están, según el portavoz sindical, "un poquito más cerca que en la anterior reunión".

La negociación

Aunque la negociación formal con el actual equipo de la Consejería se retomó el pasado 18 de junio, la reivindicación de la homologación salarial viene de mucho antes. Los cinco sindicatos mantienen una posición conjunta en esta materia desde octubre de 2024, con el objetivo de aproximar las retribuciones del profesorado extremeño a las del resto de comunidades autónomas.

Antes de comentar el verano, la Consejería trasladó a las organizaciones sindicales un plan de mejoras retributivas y no retributivas y fijó una hoja de ruta que contemplaba una segunda cita en julio y una tercera a finales de agosto. El propio secretario general de Educación aseguró entonces que la intención de la Junta era llegar a este momento con una propuesta "firme" antes del inicio del curso.

La segunda reunión, celebrada a finales de julio, terminó sin acuerdo sobre las cantidades, los conceptos retributivos o el calendario de aplicación, aunque ambas partes ya hablaron entonces de un progresivo acercamiento de posiciones. La cita de este lunes tampoco ha permitido cerrar el pacto, por lo que la negociación se prolongará más allá del calendario inicialmente previsto.