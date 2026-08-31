El PP acusa al PSOE extremeño de «sumisión» a Sánchez por no apoyar las concentraciones por Ceuta

El PP de Extremadura ha abierto este lunes el nuevo curso político cargando contra el PSOE por su posición ante las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta. La portavoz adjunta de los populares extremeños, Isabel Cortés, ha acusado a los socialistas de mantener una «absoluta sumisión» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ha reprochado que no vayan a participar en las movilizaciones previstas para el próximo miércoles 2 de septiembre.

Cortés ha asegurado que el PSOE ha remitido una circular a sus cargos públicos para pedirles que no acudan a estas concentraciones al considerar que existe un «uso partidista» de las mismas por parte del PP. Ante ello, la dirigente popular ha cuestionado si las instituciones extremeñas gobernadas por los socialistas «no van a ofrecer su apoyo a los ceutíes».

La portavoz adjunta ha enmarcado esta crítica en una censura más amplia a la actuación del Gobierno central, al que ha acusado de «inacción absoluta» ante asuntos como la situación de Ceuta, la inflación, la vivienda o los incendios.

También ha criticado que algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE hayan optado por convocar actos de apoyo en horarios diferentes a los planteados inicialmente, una decisión que el PP interpreta como un intento de «no coincidir» con las concentraciones.

Objetivo: las dos diputaciones

Cortés también ha avanzado las aspiraciones del PP extremeño de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. La formación, ha asegurado, «va a salir a por todas» con el objetivo de lograr una mayoría suficiente de gobiernos municipales que le permita hacerse con las diputaciones de Cáceres y Badajoz.

«Vamos a ganar las dos diputaciones», ha afirmado la portavoz, que ha defendido que el PP aspira a gobernar en la mayoría de los municipios de ambas provincias y trasladar ese resultado a las instituciones provinciales.

La dirigente popular ha vuelto además a cargar contra el PSOE, al que acusa de anteponer los intereses del Gobierno central a los problemas de los extremeños, y ha defendido a Alberto Núñez Feijóo como alternativa a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo nacional.

Fiscalidad específica para Almaraz

En clave regional, Cortés ha destacado también la continuidad de la central nuclear de Almaraz y ha anunciado que el Gobierno de María Guardiola reclamará una «fiscalidad específica para Almaraz» con la intención de favorecer a la comarca y preparar su futuro económico.

El PP considera la prórroga de la central una «victoria social e institucional» y sostiene que su funcionamiento resulta importante tanto para la economía extremeña como para el sistema energético nacional.

Cortés ha cerrado su intervención responsabilizando al PSOE de haberse opuesto a la continuidad de la instalación y defendiendo la posición mantenida por el Ejecutivo autonómico en favor de prolongar la actividad de la central.