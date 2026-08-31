El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027.

El PSOE de Extremadura inicia la carrera hacia las elecciones municipales de 2027 con cuatro procesos de primarias sobre la mesa: Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito abrirán esta semana el calendario para elegir a sus candidatos, con la votación prevista el 26 de septiembre si concurre más de un aspirante con los avales necesarios. En Mérida, Villanueva de la Serena y Almendralejo los actuales alcaldes han comunicado ya su intención de optar a la reelección, por lo que no será necesario activar la maquinaria interna.

"Las sensaciones son buenas. El PSOE siempre está fuerte en los municipios y los resultados no se van a parecer en nada a los autonómicos", sostiene el secretario de Organización de los socialistas extremeños, Andrés Tovar. Las municipales de mayo de 2027 serán la primera prueba de fuego para el PSOE de Álvaro Sánchez Cotrina. Las urnas medirán si el castigo recibido en diciembre fue coyuntural o si, por el contrario, existe un desgaste más profundo de las siglas.

Asamblea Comarcal del PSOE de Mérida. / PSOE de Extremadura

Implantación territorial

Tovar considera que las últimas autonómicas, en las que el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia en la región con 18 diputados y apenas un 26% de los votos, estuvieron marcadas por un "contexto muy específico" que no tiene por qué trasladarse a las municipales. De hecho, la dirección regional confía en que el tirón de sus alcaldes y concejales actúe como cortafuegos y permita al partido conservar su amplio poder local. A su favor, los socialistas cuentan con una extensa capilaridad, que durante décadas ha sido uno de sus principales caladeros electorales y una de sus fortalezas frente al PP.

No en vano, en las elecciones de 2023 el PSOE fue el único partido que presentó candidatura en los 388 municipios extremeños. Los socialistas fueron también la fuerza más votada y la que obtuvo mayor representación municipal, con 1.653 concejales frente a los 1.240 del PP y los 31 de Vox. Esa implantación, especialmente relevante en los pueblos, contribuyó a que el partido conservara con mayoría absoluta las diputaciones de Badajoz y Cáceres. Retener ambas instituciones será el principal objetivo político de los socialistas en 2027, pues los organismos provinciales son actualmente su mayor espacio de poder institucional para hacer frente al PP y Vox en Extremadura.

Javier Cintas

La estrategia, según Tovar, estará favorecida por el calendario electoral. En 2027 Extremadura votará por primera vez en unas municipales en solitario, lo que permitirá aprovechar todo el potencial territorial y concentrar recursos y estructura en la disputa por los ayuntamientos haciendo valer la gestión de sus alcaldes, con una atención especial a las cabeceras de comarca. El PSOE pretende que la campaña gire alrededor de sus candidatos y de la gestión local, alejándola del escenario autonómico que marcó los comicios de diciembre para evitar que el desgaste sufrido se extienda también a los ayuntamientos.

Tres valores seguros

En Mérida, Villanueva de la Serena y Almendralejo no habrá primarias. Antonio Rodríguez Osuna, Ana Belén Fernández y José María Ramírez optarán a la reelección como valores seguros. Los tres gobiernan con mayoría absoluta y representan los principales bastiones urbanos que conserva el PSOE en Extremadura. Se evitará la disputa interna (los estatutos del PSOE permiten a los alcades optar a la reelección sin someterse al proceso interno, salvo que lo solicite al menos la mitad de la militancia de cada agrupación local) pero no está todo dicho.

En las autonómicas de diciembre, el PSOE perdió en las tres ciudades y vio caer hasta 20 puntos su porcentaje de voto respecto a 2023. En Mérida quedó segundo con un 21,44%, frente al 42,07% del PP; en Villanueva de la Serena obtuvo un 30,58%, por detrás del 38,65% de los populares; y en Almendralejo bajó hasta tercera fuerza con un 19,24%, superado por el PP (44,32%) y Vox (23,6%).

Precisamente, José María Ramírez ha sido el último en comunicar públicamente su decisión, la pasada semana. Después de varias semanas de reflexión, el alcalde de Almendralejo trasladó a la militancia que tiene "experiencia", un "proyecto de ciudad" y un equipo con el que desea continuar. En el caso de Villanueva, hay que recordar que Ana Belén Fernández se estrena como cabeza de lista, pues obtuvo el bastón de mando tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo y su polémico salto a la Asamblea. Su candidatura se oficializará en los próximos días.

Álvaro Sánchez Cotrina junto a Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Serena. / PSOE de Extremadura

Por su parte, Rodríguez Osuna lleva más de diez años como alcalde y asegura que su horizonte político sigue estando en Mérida. Tras la dimisión de Gallardo descartó dar el paso adelante, pero su papel ha sido clave para la reconstrucción del PSOE. Ahora reivindica la gestión desarrollada desde 2015 y ha comunicadosu voluntad de optar a un cuarto mandato para dar continuidad al proyecto de ciudad y al equipo con el que gobierna.

Cuatro procesos de primarias

La situación será distinta en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito, que sí abrirán proceso de primarias. La presentación de candidaturas se desarrollará entre el 4 y el 7 de septiembre y la recogida de avales tendrá lugar del 9 al 16. Después se abrirá una campaña informativa que concluirá con la votación el 26 de septiembre.

La segunda vuelta, en caso de que resulte necesaria, se celebrará el 3 de octubre. Sin embargo, la apertura del proceso no implica necesariamente que las agrupaciones tengan que acudir a las urnas: solo habrá votación si se presenta más de una candidatura y al menos dos aspirantes consiguen los avales exigidos. Si solo uno supera el, trámite, se proclama directamente.

Badajoz presenta por ahora el escenario más comprometido, con Ricardo Cabezas condenado por el caso David Sánchez. Concha Baños ya ha anunciado su intención de concurrir al proceso, mientras que también se manejan como aspirantes la secretaria general local, Silvia González, y el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Siglo XXI, Anselmo Solana.

La diputada del PSOE Silvia González Chaves, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

En Cáceres, el proceso deberá despejar quién intenta arrebatar el bastón de mando a Rafael Mateos después de que los socialistas perdieran la alcaldía en 2023. La portavoz municipal, Belén Fernández, es actualmente la principal referencia institucional del partido.

También queda por definir la candidatura de Plasencia, donde el secretario general local y portavoz municipal, Alfredo Moreno, ejerce como cabeza visible de la oposición. En Don Benito, tras el desgaste político provocado por el fracaso de la fusión con Villanueva de la Serena, los socialistas deberán reconstruir su proyecto.

La situación en los pueblos

En los municipios de menos de 20.000 habitantes no se celebrarán primarias, sino que las propuestas se discutirán en las respectivas asambleas locales y posteriormente se someterán a votación de la militancia. La dirección regional se ha marcado como objetivo tener elegidos todos los cabezas de lista en noviembre o, como máximo, a principios de diciembre.

Su intención es presentar candidaturas en el mayor número posible de municipios extremeños y hacerlo prácticamente en todos con personas vinculadas a las propias localidades. Tovar reconoce, sin embargo, que cada vez resulta más difícil encontrar personas dispuestas a implicarse, un problema especialmente visible en los pueblos pequeños. Frente a esa dificultad, reivindica la estructura territorial del partido y su presencia histórica en todo el mapa regional. "La capilaridad es una de las fortalezas del PSOE de Extremadura", defiende.