El PSOE reprocha a Guardiola que "gobierne a base de parches" en sanidad, vivienda y transporte escolar

El PSOE de Extremadura ha abierto este lunes el nuevo curso político elevando el tono contra el Gobierno de María Guardiola. Su portavoz, Manuel González Andrade, ha reclamado a la presidenta de la Junta «responsabilidad, más trabajo y menos improvisación, parches y falta de gestión» y le ha pedido que anteponga los intereses de la comunidad autónoma a los de PP y Vox.

«Cuando tenga que elegir entre Vox y Extremadura, que elija a Extremadura. Y cuando tenga que elegir entre la calle Génova y Extremadura, que elija a Extremadura», ha señalado González Andrade, quien ha asegurado que los socialistas afrontan los próximos meses con una estrategia basada en «estar en la calle», escuchar las demandas ciudadanas, presentar propuestas y fiscalizar la actuación del Ejecutivo autonómico.

El portavoz socialista ha situado también en el horizonte las elecciones municipales de mayo de 2027. El objetivo del partido, ha explicado, pasa por conservar las alcaldías que actualmente gobierna y convertirse en alternativa en aquellos municipios donde está en la oposición. «Las alternativas de Gobierno no se construyen solamente diciendo lo que no funciona», ha defendido.

Buena parte de sus críticas se han dirigido a la gestión de la Junta, a la que acusa de «no anticipar, no escuchar, no gestionar» y terminar recurriendo a «parches». González Andrade ha utilizado como ejemplo la política de vivienda y ha recordado que Extremadura cuenta ya con fondos estatales para esta materia. Según ha indicado, la comunidad dispone de 24 millones de euros del Gobierno central y recibirá 210 millones durante el periodo 2026-2030.

El PSOE ha cuestionado que el Ejecutivo extremeño haya recurrido el Plan Estatal de Vivienda pese a disponer ya de financiación y ha pedido explicaciones sobre las promociones iniciadas durante la anterior legislatura a través del programa Rehabita.

Críticas por la sanidad y el transporte escolar

González Andrade ha dedicado otra parte de su intervención a la situación de la sanidad extremeña. El portavoz ha hablado de problemas en las urgencias, falta de profesionales, deficiencias en la limpieza de hospitales y demoras en atención primaria, y ha pedido a Guardiola que deje de recurrir a la «herencia recibida» para explicar las dificultades actuales.

«Quien elude su responsabilidad en la herencia recibida es que no está capacitada para resolver el problema», ha afirmado, antes de señalar que los gobiernos de la derecha han ocupado la Junta durante siete de los últimos quince años.

También se ha referido al transporte escolar ante la cercanía del comienzo de las clases. El PSOE critica que todavía no se haya garantizado públicamente la cobertura de todas las rutas desde el primer día de curso y reprocha a la Junta haber tenido que recurrir a procedimientos extraordinarios para tratar de cerrar el servicio. González Andrade ha reclamado además más información sobre las rutas que continúan pendientes.

«Esto no es una catástrofe ni una situación sobrevenida. Se saben cuáles son las rutas y cuándo empieza el curso», ha manifestado.

Por último, González Andrade ha expresado la «solidaridad absoluta» del PSOE extremeño con Ceuta ante la actual crisis fronteriza y humanitaria. El portavoz ha criticado la ausencia de Extremadura en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y la posición adoptada respecto a la financiación extraordinaria destinada a atender a los menores migrantes en la ciudad autónoma.

«Participar en las conferencias sectoriales es gobernar. Cooperar es gobernar. Cumplir la ley es gobernar. Proteger a los menores es gobernar y defender la convivencia también es gobernar», ha concluido.