Septiembre arranca en Extremadura con un nuevo domo de calor y hasta 43 grados

Extremadura será una de las zonas más afectadas por el nuevo episodio de altas temperaturas que se espera durante los próximos días y que dejará valores muy poco habituales para comienzos de septiembre. Así lo avanza Samuel Biener, meteorólogo y climatólogo de la plataforma de información meteorológica Meteored, que apunta a que el calor alcanzará su momento más intenso entre el jueves y el viernes en la comunidad extremeña.

"En los próximos días vamos a tener un nuevo domo de calor que prácticamente va a afectar a todo el país, aunque todavía es pronto para saber si finalmente podremos hablar de una ola de calor", señala Biener. Uno de los factores que todavía genera dudas es la duración del episodio, ya que "parece que va a estar justo en el límite" de los criterios necesarios para calificarlo oficialmente como tal.

Hasta 10 grados por encima de lo normal

Lo que sí parece claro, según el experto, es que las temperaturas se situarán muy por encima de lo habitual para estas fechas. "Vamos a tener anomalías térmicas positivas de entre 5 y 10 grados respecto a los valores medios de esta época del año en las horas centrales del día", explica.

Aunque finalmente no llegue a calificarse como ola de calor, Biener advierte de que se alcanzarán registros muy infrecuentes para el noveno mes del año. "Vamos a tener temperaturas que incluso no serían muy habituales en plena canícula, que es el momento más cálido del año en España", indica. Dentro de la Península, "todo parece indicar que Extremadura va a ser una de las zonas más afectadas por este domo de calor".

Las temperaturas ya irán subiendo progresivamente durante este lunes y el martes, mientras que el miércoles se producirá un ascenso más acusado. "En el caso de Extremadura parece que tocarán techo el jueves y el viernes. A día de hoy es el jueves el que se perfila como la jornada más cálida", precisa el meteorólogo.

Hasta 43 grados en Extremadura

Ese día podrían alcanzarse valores extremos en algunos puntos de la región. "Las temperaturas podrían llegar a los 42 e incluso 43 grados en Extremadura", afirma Biener. Los registros más elevados se esperan especialmente en las Vegas del Guadiana, en la zona comprendida entre Don Benito, Villanueva de la Serena y Badajoz.

También se esperan valores muy altos en otras comarcas pacenses. "No se puede descartar que en algún punto de Sierra Suroeste o de la Campiña se alcancen también los 41 o 42 grados", añade.

En la provincia de Cáceres, el calor también será muy intenso. "En el valle del Tajo y en Cáceres las máximas, sobre todo el jueves, se van a mover en torno a los 40 o 41 grados", explica Biener. El viernes podría llegar algo más de nubosidad y también calima, lo que contribuiría a un ligero descenso de las temperaturas, aunque "nos seguiríamos moviendo en torno a los 40 grados en las zonas centrales" de Extremadura.

Ya durante el miércoles se superarán ampliamente los 35 grados en numerosos puntos. Pese a que el episodio no será especialmente prolongado, sí destacará por su intensidad. "No va a ser un episodio que vaya a durar mucho, pero sí va a ser bastante intenso. El jueves, por ejemplo, las temperaturas serían incluso poco habituales para el ecuador de la canícula", subraya el experto de Meteored.

Noches tropicales y calima

El ascenso térmico también se dejará notar durante las noches. En los últimos días, las mínimas se han situado en buena parte de Extremadura alrededor de los 15 o 16 grados, con valores incluso más bajos en algunos valles y zonas especialmente favorables para el enfriamiento nocturno. La situación cambiará a partir del jueves. "Entre el jueves y el sábado, sobre todo, las mínimas no van a bajar de los 20 grados y en los principales valles extremeños nos moveremos entre los 20 y los 22 grados", apunta Biener.

A ello se sumará la presencia de calima, que podría dificultar el descenso de las temperaturas durante la madrugada. "Habrá que tener en cuenta cómo puede afectar la calima que nos va a cubrir en los próximos días a las mínimas. Quizás haga que en algunos lugares se queden incluso un poco más altas", explica.

Cambio de tiempo el fin de semana

El episodio de calor comenzaría a remitir de cara al fin de semana debido a la llegada de una masa de aire más fresca e inestable procedente del Atlántico. "A partir del viernes parece que va a entrar una masa algo más fresca e inestable, por lo que bajarían las temperaturas durante el fin de semana e incluso podrían producirse chubascos y tormentas en Extremadura", señala el meteorólogo.

La extensión y la intensidad de esas precipitaciones dependerán de la evolución de una bolsa de aire frío. "Si consigue penetrar en el oeste de la Península, ya hablaríamos de chubascos más generalizados, intensos y extensos en Extremadura, tanto en Badajoz como en Cáceres", explica Biener.

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Con las previsiones actuales, la inestabilidad afectaría principalmente a la provincia de Cáceres y al norte de Badajoz, aunque el escenario todavía puede variar. "Esto está cambiando, pero lo que está claro es que durante el fin de semana tendremos una bajada evidente de las temperaturas y también más inestabilidad", concluye Biener.