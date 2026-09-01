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Incendios forestales

Amplio despliegue del Infoex por un incendio en Villanueva de la Sierra

En la zona trabajan 33 efectivos para combatir las llamas

Incendio en Villanueva de la Sierra.

Incendio en Villanueva de la Sierra. / Infoex

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E. P. E.

El Plan Infoex trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en Villanueva de la Sierra, donde se ha desplegado un importante dispositivo terrestre y aéreo.

En la zona trabajan 33 efectivos, entre ellos dos unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro unidades helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

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El operativo cuenta además con una máquina pesada y cinco helicópteros para combatir las llamas.

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