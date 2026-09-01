Incendios forestales
Amplio despliegue del Infoex por un incendio en Villanueva de la Sierra
En la zona trabajan 33 efectivos para combatir las llamas
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El Plan Infoex trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en Villanueva de la Sierra, donde se ha desplegado un importante dispositivo terrestre y aéreo.
En la zona trabajan 33 efectivos, entre ellos dos unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro unidades helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.
El operativo cuenta además con una máquina pesada y cinco helicópteros para combatir las llamas.
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