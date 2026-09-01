Amplio despliegue del Infoex por un incendio en Villanueva de la Sierra

El Plan Infoex trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en Villanueva de la Sierra, donde se ha desplegado un importante dispositivo terrestre y aéreo.

En la zona trabajan 33 efectivos, entre ellos dos unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro unidades helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

Noticias relacionadas

El operativo cuenta además con una máquina pesada y cinco helicópteros para combatir las llamas.