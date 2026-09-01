El Consejo de Gobierno aprueba abastecimientos alternativos para Avellanar y Horcajo tras el incendio de Pinofranqueado

La Junta de Extremadura construirá abastecimientos alternativos para las alquerías de Avellanar y Horcajo, en Pinofranqueado, dentro de las actuaciones de emergencia que pondrá en marcha tras el incendio que ha afectado a más de 3.700 hectáreas de Las Hurdes. También se buscará una alternativa para garantizar el suministro de Nuñomoral desde el arroyo de Zarza.

Las actuaciones han sido anunciadas este martes por la presidenta de la Junta, María Guardiola, después del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Vegas de Coria, y llegan apenas cuatro días después de que la Junta, la Diputación de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) acordaran coordinar un plan conjunto para anticiparse a posibles problemas en el abastecimiento de agua provocados por el arrastre de cenizas.

Preocupaciones

Una de las principales preocupaciones una vez extinguido el incendio es precisamente qué puede suceder cuando lleguen las lluvias. El agua puede arrastrar hacia los cauces y las captaciones cenizas, tierra y restos procedentes de las superficies quemadas y afectar a la calidad del agua destinada al consumo.

Por ello, además de los abastecimientos alternativos para Avellanar y Horcajo, la Junta instalará una nueva toma flotante y sistemas de protección en el embalse de Arrocerezal para reforzar el suministro a Nuñomoral.

Actuaciones hidráulicas

También se acometerán otras actuaciones hidráulicas para proteger los cauces afectados. Entre ellas figura la construcción de un azud en Casar de Palomero y la colocación de barreras de protección en el río Esperabán.

Las medidas no se limitarán a Las Hurdes. En Casas de Millán, otra de las localidades afectadas por los incendios de este verano, se instalarán barreras en los arroyos dañados para proteger el abastecimiento de este municipio y también el de Serradilla y Mirabel.

Un plan preparado antes de que aparezcan los problemas

Las obras anunciadas este martes dan continuidad a la reunión celebrada el pasado 28 de agosto entre la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y técnicos de las tres administraciones.

El objetivo de aquel encuentro era precisamente distribuir las actuaciones necesarias entre las distintas administraciones según sus competencias y tener preparadas soluciones antes de que el arrastre de cenizas pudiera ocasionar problemas en la calidad o el suministro del agua.

La intención es repetir el sistema de coordinación empleado tras el incendio de Jarilla, donde Junta, Diputación y Confederación Hidrográfica trabajaron conjuntamente para proteger las captaciones y garantizar el suministro después del fuego. La Diputación dispone además de cisternas homologadas para afrontar una eventual situación de emergencia, aunque las administraciones han optado por buscar soluciones preventivas que permitan mantener el abastecimiento mediante otras captaciones o proteger las existentes.

1,3 millones contra la erosión

A las actuaciones relacionadas directamente con el agua se sumará una inversión de 1,3 millones de euros para prevenir y contener la erosión en los terrenos afectados por el incendio.

Entre los trabajos previstos se encuentra la aplicación de la técnica del 'helimulching', utilizada ya después de otros grandes incendios en Extremadura y que permite proteger el terreno quemado y reducir el arrastre de suelo y cenizas cuando se producen lluvias.

Árboles y restos quemados serán retirados

También se retirarán y aprovecharán árboles y restos quemados, se crearán barreras naturales y se realizarán trabajos de estabilización. Una parte importante de la inversión se destinará además a mejorar pistas forestales y recuperar infraestructuras rurales dañadas por las llamas.

El incendio de Las Hurdes, declarado el 18 de agosto y extinguido el pasado 26, afectó a 3.765 hectáreas y obligó a desalojar a casi un millar de personas de una docena de alquerías. Superada la fase de emergencia, las administraciones centran ahora sus esfuerzos en evitar que las consecuencias del fuego se agraven con las primeras lluvias.