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Personal docente

Educación actualiza las listas extraordinarias de interinos a las puertas del nuevo curso

Los nuevos listados ya están publicados y recogen la puntuación y el puesto de cada aspirante, aunque la consulta de la situación en bolsa no estará disponible hasta el 3 de septiembre

Una profesora imparte clase en un centro educativo.

Una profesora imparte clase en un centro educativo.

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Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Educación ha actualizado las listas extraordinarias de interinos docentes para el curso 2026/2027 a pocos días del comienzo de las clases en Extremadura. Los nuevos listados ya pueden consultarse y recogen la puntuación y el puesto que ocupa cada aspirante tras sumar la experiencia acumulada durante los últimos meses.

La actualización afecta a docentes de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y maestros, entre otros cuerpos.

Pese a que los listados ya están publicados, ANPE ha comunicado, de acuerdo a la información trasladada por la Administración, que los interinos tendrán que esperar hasta este jueves 3 para consultar su situación en bolsa, aunque ya pueden comprobar su número de orden en los documentos publicados.

La experiencia

La actualización tiene en cuenta la experiencia docente acumulada por los interinos durante el último curso. Educación la incorpora de oficio a la puntuación de cada aspirante, lo que puede modificar su posición en la lista y, por tanto, el orden de llamamiento para cubrir vacantes o sustituciones.

En la mayoría de las listas se ha tenido en cuenta el trabajo realizado entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Para un grupo concreto de especialidades, procedentes de las listas aprobadas a finales del pasado año, Educación amplía ese periodo hasta el 8 de marzo de 2025.

Exlcuidos

Entre ellas figuran especialidades de Secundaria como Griego, Latín, Música, Informática, Construcciones Civiles y Edificación, Sistemas Electrónicos o Sistemas y Aplicaciones Informáticas. También aparecen Diseño de Interiores y ramas de Formación Profesional como Estética, Carpintería y Mueble, Mecanizado, Artes Gráficas y Soldadura.

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La revisión también supone la salida de las listas de quienes ya no cumplan los requisitos exigidos o hayan incurrido en alguna de las causas previstas por la normativa, como renunciar a una plaza sin justificación o no incorporarse a un puesto adjudicado.

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