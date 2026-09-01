Extremadura alcanza los 29 casos de fiebre del Nilo en 2026 tras sumar dos nuevos positivos

La fiebre del Nilo Occidental continúa sumando casos en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado dos nuevos positivos, con los que la cifra acumulada desde comienzos de 2026 asciende ya a 29 afectados y un fallecido en la región.

Los últimos diagnósticos corresponden a una mujer de 43 años de Quintana de la Serena y un hombre de 47 años de Hernán Cortés, entidad local menor perteneciente a Don Benito. Ninguno de los dos ha precisado ingreso hospitalario, según la información facilitada este martes por la Junta de Extremadura.

Sí permanecen hospitalizadas actualmente otras tres personas afectadas por el virus. Dos se encuentran en el Hospital Don Benito-Villanueva y una tercera en el Hospital de Mérida.

La evolución de los contagios durante este verano mantiene activada la vigilancia sanitaria en toda la comunidad. Desde la Dirección del Servicio Extremeño de Salud se ha trasladado a las gerencias de las ocho áreas de salud la necesidad de permanecer alerta ante pacientes que presenten síntomas compatibles con la enfermedad, con el objetivo de facilitar una detección y un diagnóstico tempranos.

La vigilancia cobra especial importancia porque buena parte de los contagios pueden pasar inadvertidos. Según recuerda el Servicio Extremeño de Salud, alrededor del 80% de las infecciones por el virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas.

Por debajo todavía de las cifras de 2025

Los 29 casos registrados hasta el momento mantienen a Extremadura todavía por debajo del balance completo del pasado año. En 2025 se notificaron 39 positivos y cinco fallecimientos relacionados con la fiebre del Nilo Occidental en la comunidad.

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El virus se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados, por lo que la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de posibles casos se intensifican durante los meses de mayor presencia de estos insectos.