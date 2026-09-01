Extremadura recibe 7,16 millones para impulsar nueve proyectos empresariales de Inteligencia Artificial

Extremadura recibirá 7,16 millones de euros para financiar nueve proyectos empresariales vinculados a la Inteligencia Artificial, seis a través del programa Red IA y otros tres mediante Red IA Salud. La inversión llegará a Extremadura dentro de las convocatorias resueltas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que movilizarán 180 millones de euros para 372 iniciativas en todas las comunidades autónomas.

Nueve proyectos de Inteligencia Artificial en Extremadura

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este lunes la resolución de las dos líneas de ayudas durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, celebrado en Santander. Extremadura suma nueve proyectos de los 372 seleccionados en el conjunto del país.

Las convocatorias están gestionadas por Red.es y buscan acelerar la incorporación de la Inteligencia Artificial tanto al tejido empresarial como al sector sanitario. López ha defendido que estas ayudas impulsan la IA y forman parte de la estrategia del Gobierno para extender esta tecnología entre empresas y organizaciones.

"Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales de este Gobierno", ha señalado el ministro Óscar López, que ya anunció estas líneas de financiación en julio del pasado año.

Red IA destina 130 millones a empresas

La convocatoria Red IA cuenta con 130 millones de euros procedentes de fondos FEDER para favorecer el desarrollo tecnológico, la innovación y la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos productivos y las cadenas de valor. El programa moviliza 130 millones para proyectos repartidos por todo el territorio nacional.

En total, 300 proyectos empresariales han sido seleccionados entre más de un millar de solicitudes. Las iniciativas permitirán desarrollar tecnologías como asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, sistemas de ciberseguridad o herramientas predictivas. Siete de cada diez proyectos corresponden a pequeñas y medianas empresas, según los datos trasladados por el Ministerio.

Las ayudas concedidas dentro de esta convocatoria oscilan entre los 400.000 euros y los cinco millones de euros por proyecto. El Gobierno destaca además que el 70% son pymes, una circunstancia que, según el Ministerio, permitirá extender la adopción de la Inteligencia Artificial más allá de las grandes compañías.

Red IA Salud financiará proyectos sanitarios

La segunda convocatoria, Red IA Salud, dispone de 50 millones de euros destinados a 72 proyectos relacionados con la utilización de Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario. La IA llegará a sanidad en iniciativas que abarcan distintas fases del proceso asistencial.

Los proyectos incluyen aplicaciones destinadas a la predicción de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de pacientes, además de investigaciones clínicas, biomédicas y farmacológicas y soluciones vinculadas a la respuesta frente a emergencias. La tecnología cubrirá todo el proceso asistencial planteado en esta línea de financiación.

Del conjunto de los 180 millones movilizados entre ambos programas, Extremadura recibirá 7,16 millones para sus nueve proyectos empresariales: seis seleccionados dentro de Red IA y otros tres correspondientes a Red IA Salud.

López: "Mañana nadie podrá competir sin IA"

Óscar López ha reivindicado la importancia de extender esta tecnología al conjunto del tejido productivo. "Igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA", ha afirmado el responsable de Transformación Digital durante su intervención ante el foro empresarial.

El ministro también ha defendido que la llegada de una nueva tecnología no genera por sí misma incrementos de productividad. "La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza", ha explicado López, quien considera necesario multiplicar la capacidad de cómputo para desarrollar una Inteligencia Artificial española competitiva.

España busca consolidar su posición en Inteligencia Artificial

Durante su intervención ante AMETIC, López ha asegurado que "la transformación digital española es una historia de éxito compartido" y que "la IA es un capítulo estrella en esta historia". El ministro ha vinculado el avance digital de España al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a la colaboración entre el sector público y el privado.

Entre los principales indicadores citados por López figura la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), además de la posición española en inversión privada y adopción de estas tecnologías. Según los datos expuestos por el ministro, España ocupa posiciones destacadas en distintos indicadores internacionales relacionados con la IA.

López ha señalado que España es el quinto mercado europeo en inversión privada en empresas emergentes de Inteligencia Artificial, el sexto país del mundo en adopción de IA generativa y el séptimo en progreso de la IA, de acuerdo con datos de la Universidad de Stanford. El Gobierno reivindica estos avances como base para el crecimiento de la economía digital.

"España tiene una base de IA sólida para seguir construyendo una economía digital imbatible", ha asegurado López. El ministro ha añadido que "no es cuestión de IA sí o IA no, sino qué IA" y ha defendido una Inteligencia Artificial humanista que contribuya a mejorar los servicios públicos y la competitividad empresarial.

"Queremos una IA humanista que sirva para modernizar los servicios públicos, aumentar la competitividad privada, garantizar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía", ha afirmado López, quien sostiene que España apuesta por esa IA a través de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Más de 1.500 millones para la estrategia española de IA

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, puesta en marcha en 2020 y reforzada en 2024, ha contado con una financiación superior a 1.500 millones de euros. La inversión supera 1.500 millones y ha permitido desplegar diferentes programas, normativas y proyectos relacionados con la transformación tecnológica.