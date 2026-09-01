Extremadura apura para cubrir las rutas escolares mientras el sector alerta de falta de conductores

A poco más de una semana del inicio de las clases, la Consejería de Educación y Formación Profesional continúa trabajando para cubrir las últimas rutas de transporte escolar que todavía no tienen empresa. La cuarta licitación de emergencia finalizó ayer a las 22.00 horas y ha permitido reducir de nuevo el número de recorridos pendientes, aunque la Junta sigue sin precisar cuántos quedan por adjudicar.

Desde la Consejería aseguran a este diario que las rutas en las que todavía se está trabajando representan ya «un porcentaje bastante pequeño» de las 605 que gestiona. La Administración autonómica mantiene como objetivo alcanzar el 100% antes del próximo 10 de septiembre para que el curso escolar pueda comenzar "con total normalidad". Para ello, según explica, se están utilizando «diferentes vías administrativas».

Postura del sector

Por su parte, las empresas del sector confían en que finalmente puedan cubrirse todos los recorridos, aunque advierten de que las dificultades que están apareciendo no dependen únicamente del precio de las rutas. Uno de los principales problemas es la escasez de conductores profesionales, según explica Nerea Carpintero, portavoz de Empresarios de Transporte Asociados (Etransa), organización que aglutina a medio centenar de compañías extremeñas del transporte por carretera.

«Mi opinión personal es que al final las rutas se van a cubrir todas. Está costando y la realidad es que cada vez va a costar más», señala. Carpintero insiste en que las empresas se encuentran con dos obstáculos simultáneos: las condiciones económicas de determinados servicios y la dificultad para disponer de trabajadores que puedan realizarlos. «No solamente tenemos el hándicap del precio de las rutas, sino también el de los conductores. No hay conductores y nos cuesta mucho encontrarlos», sostiene.

Costes y contratos

Desde Etransa apuntan además al incremento de los costes que han afrontado las empresas durante los últimos años. Combustible, salarios, talleres, piezas y adquisición de vehículos han experimentado importantes subidas, mientras el sector considera que las condiciones de algunos contratos públicos no se han actualizado al mismo ritmo.

«La vida ha subido muchísimo y los costes que tienen que afrontar hoy las empresas no se adecuan a los precios de los contratos administrativos», sostiene Carpintero. A esta situación se une la propia configuración de determinados recorridos escolares. En rutas alejadas de las bases de las empresas, los vehículos tienen que recorrer largas distancias sin pasajeros antes incluso de comenzar a recoger alumnos.

Eso significa asumir combustible, tiempo de conducción y desgaste del autobús para desplazamientos que no forman parte propiamente de la ruta contratada. Carpintero pone como ejemplo el caso de un recorrido situado lejos de la empresa disponible: «Puede haber una ruta en un pueblo y que la empresa de autobuses más cercana esté a 100 kilómetros. Entonces tienes que hacer esos 100 kilómetros en vacío para ir y luego volver, y al mediodía repetir otra vez».

El resultado, explica, es que algunos servicios pueden dejar de ser asumibles para una compañía pese a que exista voluntad de prestarlos. «Llega un momento en el que el empresario dice: no es que no quiera, es que no puedo», resume la portavoz de Etransa. Además, Carpintero apostilla que la inversión necesaria para renovar una flota es hoy considerablemente superior a la de hace unos años, lo que añade presión a las cuentas de las compañías.

Gestión de la Junta

Pese a las críticas sobre las condiciones de contratación, la portavoz de Etransa reconoce que la Junta está realizando movimientos para tratar de adaptar los contratos y conseguir que ningún recorrido quede sin servicio. «Yo considero que la Administración está haciendo un esfuerzo y va a intentar adecuar los precios y las condiciones», afirma.

Sin embargo, cree que será necesario abordar una revisión más profunda del modelo para evitar que las dificultades se repitan en próximos cursos. «Esto hay que darle una vuelta muy grande para que pueda llegar a resultar rentable. No se trata de hacerse rico, sino por lo menos de que sea rentable», sostiene. La prioridad inmediata, en cualquier caso, continúa puesta en el comienzo del curso. Tanto Educación como los empresarios confían en que los últimos servicios puedan quedar resueltos antes del día 10.

Los trámites

La situación del transporte escolar viene marcada este verano por el retraso de la licitación ordinaria de 356 rutas, distribuida inicialmente en 17 expedientes. Como viene informando este diario, una contradicción entre la plantilla editable facilitada a las empresas y uno de los anexos incluidos en el pliego obligó a dejar sin efecto las primeras ofertas y ampliar los plazos del procedimiento.

El nuevo calendario hacía imposible que la contratación ordinaria estuviera resuelta antes del inicio de las clases, por lo que Educación recurrió a la vía de emergencia. La primera convocatoria extraordinaria dejó 91 recorridos con propuesta de adjudicación y 265 sin ofertas. A partir de ahí, Educación ha ido recurriendo a nuevas rondas para reducir progresivamente las líneas pendientes.