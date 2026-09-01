El Infoex cierra agosto con 12 intervenciones en un solo día en Extremadura

Agosto ha sido un mes intenso para el Infoex, incluso en su última jornada. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura realizó 12 intervenciones durante el último día del mes en diferentes puntos de la región.

Según el balance difundido por el propio Infoex, sus efectivos actuaron en Arroyomolinos, Montehermoso, Badajoz, Santa Cruz de la Sierra, Valverde de Mérida, Plasencia, Navaconcejo, Carmonita, Perales del Puerto, Pueblo del Guadiana y Talavera la Real.

Dos de los incendios que requirieron la movilización de medios terrestres y aéreos se declararon prácticamente de forma simultánea durante la tarde en Valverde de Mérida y Carmonita, ambos en la provincia de Badajoz.

Nivel 1 en Valverde de Mérida

La situación más delicada se produjo en Valverde de Mérida, donde el Infoex activó a las 17.30 horas el nivel 1 de peligrosidad debido a la posible afección del incendio a carreteras.

En las labores de extinción participaron medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Badajoz. El dispositivo comunicado inicialmente estaba compuesto por una unidad de bomberos forestales terrestre, otra helitransportada, un agente del Medio Natural y un helicóptero, con 11 intervinientes.

Posteriormente, el incendio quedó estabilizado y sin frentes activos que lo hicieran avanzar, lo que permitió desactivar el nivel 1 de peligrosidad.

Cuatro medios aéreos en Carmonita

Prácticamente al mismo tiempo se declaró otro incendio forestal en Carmonita, que también obligó a desplegar medios terrestres y aéreos.

En este fuego participaron dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas y un agente del Medio Natural, además de cuatro medios aéreos: dos helicópteros y dos aviones.

El incendio quedó finalmente controlado y los efectivos desplazados permanecieron en la zona realizando tareas de remate.