La Junta de Extremadura moviliza más de 10 millones tras los incendios forestales: hasta 132.000 euros para viviendas afectadas

La Junta de Extremadura movilizará algo más de 10 millones de euros para ayudar a recuperar las zonas castigadas por los incendios forestales de este verano. El Consejo de Gobierno, reunido este martes de manera extraordinaria en la Casa Forestal del Buen Agua de Vegas de Coria, en Las Hurdes, ha aprobado un decreto ley que combina ayudas directas, medidas tributarias e inversiones para reparar los daños y favorecer la recuperación económica.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha presentado el paquete después de una reunión celebrada en la Casa Forestal del Buen Agua, apenas unos días después de darse por extinguido el incendio que arrasó 3.765 hectáreas en Las Hurdes.

Sector primario

Uno de los principales bloques está dirigido al sector primario. Los agricultores afectados podrán recibir 3.000 euros por hectárea dañada de cultivos permanentes como cerezo, olivar o castaño, entre otros.

Imágenes del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado en Vegas de Coria. / Toni Gudiel

Para compensar las pérdidas de ganado, la Junta establece ayudas de 700 euros por unidad de ganado mayor perdida en explotaciones de ovino, caprino, bovino, equino y porcino. Los apicultores recibirán, por su parte, 100 euros por cada colmena perdida. Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones procedentes de los seguros.

Turismo

El Gobierno autonómico también trata de amortiguar el impacto que los incendios han tenido sobre el turismo, uno de los principales motores económicos de Las Hurdes. Alojamientos rurales, hoteles, hostales, albergues, campamentos turísticos y establecimientos de restauración podrán acogerse a ayudas de entre 1.200 y 3.000 euros, dependiendo de sus características y capacidad.

Las cuantías se multiplicarán por 2,5 para aquellos negocios situados en localidades que tuvieron que ser evacuadas o confinadas durante los incendios.

A ello se sumará una línea de financiación en condiciones preferentes con préstamos de hasta 50.000 euros a cinco años, con el primero de carencia. Guardiola ha incidido además en la necesidad de recuperar la actividad turística y ha recordado que aproximadamente el 92% de la superficie de Las Hurdes no se ha visto afectada por el incendio.

Hasta 132.000 euros para las casas

Las ayudas de mayor cuantía serán las destinadas a las familias cuyas viviendas resultaron dañadas por las llamas. En los casos más graves, la aportación de la Junta podrá alcanzar los 132.000 euros. Cuando sea posible reparar o rehabilitar el inmueble, la Administración autonómica asumirá el 80% del coste, también con ese límite máximo.

El decreto contempla igualmente ayudas de entre 7.000 y 14.000 euros para reponer menaje doméstico de primera necesidad y una ayuda de 300 euros mensuales para el alquiler de las familias que hayan tenido que abandonar su vivienda habitual. El Ejecutivo regional ha incluido además medidas fiscales. Entre ellas figura una bonificación del 100% de determinados impuestos y tasas relacionados con la actividad cinegética de los cotos afectados.

Explotaciones ganaderas

Las explotaciones ganaderas de los municipios incluidos en el decreto quedarán asimismo exentas, hasta el 31 de diciembre de 2027, de determinadas tasas por servicios veterinarios, pruebas de sanidad animal y gestión y suministro de identificadores para el ganado.

Las medidas no estarán circunscritas únicamente al gran incendio de Las Hurdes. El Ejecutivo extremeño pretende dar respuesta también a los daños causados por otros fuegos registrados este verano en distintos puntos de Extremadura, dentro de un paquete con el que busca afrontar tanto la recuperación inmediata como la prevención ante futuros incendios.