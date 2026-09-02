Abren 62 prácticas remuneradas de seis meses para titulados de la UEx en empresas de Extremadura

El Programa de Retención del Talento TR3S60 vuelve a abrir convocatoria en Extremadura con 62 prácticas remuneradas a tiempo completo y una duración de seis meses. La iniciativa está dirigida principalmente a titulados de la Universidad de Extremadura que buscan una primera experiencia vinculada al tejido empresarial y productivo de la comunidad.

El programa se desarrolla dentro de la Alianza Extremadura es Futuro y surge de la colaboración entre la Dirección General de Universidad de la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad-Sociedad.

La iniciativa, que cuenta además con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), pretende fomentar la retención del talento formado en la región, facilitar la inserción de los egresados universitarios y mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.

Quién puede participar

Las becas están dirigidas a personas mayores de 16 años y menores de 30 que hayan obtenido un título oficial de Grado, Máster o Doctorado expedido por la UEx en los últimos cuatro años.

CARTEL TR3S60 2026. / Cedida

También participan empresas y entidades que quieran incorporar a estos titulados durante el periodo de prácticas. Para hacerlo deberán disponer de sede o sucursal en Extremadura, de forma que la actividad se desarrolle dentro del tejido productivo regional.

Dos calendarios diferentes

Las empresas y organizaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes del 10 al 29 de septiembre de 2026 a través de la plataforma de Prácticas y Empleo de la Fundación Universidad-Sociedad.

La primera adjudicación de plazas a empresas está prevista para el 1 de octubre de 2026. Después comenzará el proceso de vinculación de las ofertas con las personas candidatas que cumplan los requisitos establecidos. Los titulados podrán inscribirse desde la publicación de esta segunda convocatoria hasta el 30 de abril de 2027. La primera acta de adjudicación de becas de prácticas está prevista para el 15 de octubre de 2026.

Una conexión entre universidad y empresa

TR3S60 se plantea como una vía para que los conocimientos adquiridos en la Universidad de Extremadura puedan trasladarse al ámbito profesional sin necesidad de salir de la comunidad. Las prácticas se desarrollarán en empresas u organismos ubicados en Extremadura y tendrán carácter remunerado.

La información sobre la convocatoria y el procedimiento de inscripción está disponible tanto a través de la Alianza Extremadura es Futuro como en la Oficina de Prácticas de la Universidad de Extremadura.