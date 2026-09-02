Las ayudas a la conciliación se amplían en Extremadura a los menores de un año: hasta 200 euros al mes

La Junta de Extremadura destinará cerca de 7,7 millones de euros a distintas medidas de conciliación familiar y laboral, entre ellas las ayudas de hasta 200 euros mensuales por cada menor de tres años y nuevos incentivos dirigidos a autónomos y pequeñas y medianas empresas para fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes estas medidas durante su reunión en Vegas de Coria, según ha anunciado posteriormente la presidenta extremeña, María Guardiola.

Una de las principales novedades de la nueva convocatoria de ayudas para el cuidado de menores es que por primera vez podrán beneficiarse también las familias con hijos de menos de un año. La línea, que se convoca por tercer año consecutivo, contempla ayudas de hasta 200 euros al mes por cada niño menor de tres años para contribuir a afrontar los gastos derivados de su cuidado.

Estas subvenciones se suman a la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años en los centros públicos. Guardiola ha defendido que ambas medidas buscan ofrecer distintas posibilidades de conciliación en función de las circunstancias de cada familia.

Ayudas para teletrabajar

Junto a las ayudas directas a las familias, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una nueva convocatoria destinada a autónomos y pymes que implanten sistemas de teletrabajo o medidas de flexibilidad horaria entre sus trabajadores.

La Junta dedicará 1,8 millones de euros a este programa, dividido en dos líneas de subvenciones. La primera establece una ayuda de 2.500 euros por cada trabajador que pase a desempeñar su actividad mediante teletrabajo, con un máximo de 10.000 euros por beneficiario. La segunda contempla también 2.500 euros por cada medida de flexibilidad horaria que implante la empresa, igualmente con un límite máximo de 10.000 euros.

Las dos modalidades serán compatibles, por lo que las empresas podrán acogerse simultáneamente a ambas líneas. Según la información facilitada por la Junta, un mismo beneficiario podrá alcanzar hasta 22.000 euros en ayudas para poner en marcha medidas encaminadas a facilitar la conciliación laboral y personal de su plantilla.

Guardiola ha cifrado en cerca de 7,7 millones de euros la inversión global aprobada este martes para favorecer que los extremeños puedan compatibilizar el empleo con su vida personal y familiar.