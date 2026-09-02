Todas las bonificaciones fiscales para los afectados por los incendios en Extremadura: quién dejará de pagar impuestos y tasas

Los incendios forestales que han golpeado Extremadura este verano no solo han dejado daños en viviendas, cultivos, explotaciones ganaderas y negocios. También tendrán consecuencias económicas durante los próximos meses para quienes desarrollan su actividad en las zonas quemadas. Para aliviar parte de esa carga, la Junta de Extremadura ha aprobado bonificaciones y exenciones de impuestos y tasas para los afectados por los fuegos.

Las medidas forman parte del decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Vegas de Coria, en Las Hurdes, dentro de un paquete que movilizará algo más de 10 millones de euros para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de este verano.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha detallado dos grandes grupos de beneficiarios de estas medidas tributarias: los titulares de cotos afectados por el fuego y determinadas explotaciones ganaderas situadas en los municipios incluidos en el decreto.

Bonificación del 100% para los cotos afectados

Uno de los principales cambios afecta al sector cinegético. La Junta aplicará una bonificación del 100% de los impuestos y tasas vinculados a la actividad de los cotos que hayan resultado afectados por los incendios.

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El objetivo es evitar que sus titulares tengan que soportar la misma carga tributaria en terrenos donde el fuego ha provocado daños que pueden impedir o limitar el aprovechamiento cinegético.

Los incendios no solo destruyen vegetación, sino que alteran durante meses o incluso años los hábitats y recursos disponibles para las especies, lo que puede repercutir directamente sobre la actividad de los cotos ubicados en las superficies afectadas.

«Hemos adoptado medidas en el ámbito tributario con el fin de aliviar la carga que suponen los impuestos y tasas vinculados a la actividad cinegética de los cotos afectados por los incendios, y lo que hemos hecho ha sido bonificarlas al 100%», ha explicado Guardiola.

Exenciones para los ganaderos hasta finales de 2027

El segundo bloque afecta directamente a las explotaciones ganaderas de los municipios afectados por los incendios.

Desde la entrada en vigor del decreto ley y hasta el 31 de diciembre de 2027, estas explotaciones estarán exentas del pago de determinadas tasas relacionadas con su actividad.

Entre ellas se encuentran las correspondientes a los servicios facultativos veterinarios, las pruebas de sanidad animal y la gestión y suministro de los identificadores necesarios para el ganado.

La medida permitirá reducir los costes administrativos y sanitarios de explotaciones que, en muchos casos, han tenido que afrontar además pérdidas de animales, pastos, instalaciones o terrenos a consecuencia del fuego.

Estas exenciones se suman a las ayudas extraordinarias aprobadas para compensar directamente los daños en el sector primario.

Ayudas por animales y colmenas perdidos

Aunque no tienen carácter fiscal, el decreto incorpora también compensaciones dirigidas específicamente a ganaderos y apicultores.

La Junta ha aprobado ayudas por la pérdida de ganado ovino, caprino, bovino, equino y porcino, además de aportaciones para los apicultores que hayan perdido colmenas como consecuencia de las llamas.

Estas ayudas serán además compatibles con las indemnizaciones de los seguros, según ha avanzado el Gobierno autonómico.

Para los agricultores se habilitará otra línea extraordinaria destinada a cultivos permanentes afectados por el fuego, entre ellos el cerezo, el olivar y el castaño, con ayudas de 3.000 euros por hectárea dañada.

Más de 10 millones para las zonas afectadas

Las bonificaciones fiscales forman parte de un paquete más amplio con el que la Junta pretende intervenir sobre las consecuencias económicas y sociales que han dejado los incendios registrados durante este verano.

El decreto contempla también ayudas directas para el sector turístico, actuaciones sobre viviendas dañadas y medidas para garantizar el abastecimiento de agua y recuperar terrenos e infraestructuras afectadas.

En el caso de las viviendas que hayan sufrido los daños más graves, las ayudas podrán alcanzar los 132.000 euros, mientras que para reparaciones y rehabilitaciones se podrá cubrir hasta el 80% del coste, con ese mismo límite máximo.

La respuesta autonómica tiene como principal referencia el incendio de Las Hurdes, que afectó a más de 3.700 hectáreas y obligó a evacuar a casi un millar de personas de una docena de alquerías, pero las medidas aprobadas alcanzarán también a otras zonas de Extremadura castigadas por los incendios forestales durante este verano.