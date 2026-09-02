Carolina Grau toma las riendas de Fundecyt para abrir una nueva etapa en la ciencia y la innovación extremeñas

La Junta de Extremadura ha explicado el relevo en la dirección de Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura como parte de la nueva orientación que pretende dar a sus políticas de ciencia e innovación. Carolina Grau Ferrando sustituye desde este jueves a José Luis Canito Lobo al frente de la fundación pública autonómica, después de que ambos movimientos hayan quedado oficializados este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Preguntada por este periódico por las razones del cambio, la Junta señala que «el nombramiento de Carolina Grau como directora gerente de Fundecyt está alineado con la estrategia y el rumbo que quiere imprimir la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio a los sectores de la ciencia y la innovación».

Reorganización de competencias

El relevo se produce después de la reorganización de estas competencias dentro del Gobierno autonómico. Fundecyt está actualmente adscrita a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrada en la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio que dirige Mercedes Morán. Así lo recoge también el decreto de nombramiento publicado este miércoles.

El Patronato de la fundación se reunió el pasado 31 de agosto y acordó proponer tanto el cese de José Luis Canito como la designación de Carolina Grau. El Consejo de Gobierno aprobó ambos movimientos al día siguiente, el 1 de septiembre. El cese de Canito tiene efectos desde este miércoles, mientras que el nombramiento de Grau los tendrá desde el día siguiente a su publicación, es decir, desde este jueves 3 de septiembre.

La Junta enmarca el cambio en la estrategia que quiere desarrollar la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio en esta nueva etapa

Más de 30 años de experiencia

El Ejecutivo autonómico pone especialmente el acento en el perfil profesional de la nueva responsable. Carolina Grau es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura y cuenta, entre otras titulaciones, con un máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la UAB y la Universidad Carlos III.

Según la información facilitada por la Junta, acumula más de 30 años de experiencia profesional y ha participado en más de 25 proyectos de investigación y desarrollo y de formación.

Hasta ahora era directora de la Fundación Deutz Business School, aunque su trayectoria está directamente vinculada también a Fundecyt. Grau ya ejerció como directora de I+D de la propia fundación, por lo que el nombramiento supone su regreso a una organización que conoce desde dentro.

Su currículo incluye además la dirección del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación basadas en fuentes abiertas (Cenatic) y su paso por la Administración autonómica como directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura.

La Consejería destaca igualmente que Grau ejerce como evaluadora experta de proyectos internacionales de I+D de la Comisión Europea, otro de los elementos que el Gobierno regional pone en valor para justificar la elección de quien a partir de ahora pilotará Fundecyt.

Cese de José Luis Canito

El decreto publicado en el DOE se limita en el caso de José Luis Canito a disponer formalmente su cese como director gerente y a agradecerle los servicios prestados, sin detallar otros motivos para su salida. La propuesta había sido previamente aprobada por mayoría absoluta por el Patronato de Fundecyt.

Fundecyt-PCTEX es una fundación del sector público autonómico y constituye una de las principales herramientas de la Junta en materia de ciencia, tecnología e innovación. La organización desarrolla actuaciones ligadas a la investigación, la transferencia de conocimiento y el acercamiento de la innovación al tejido productivo extremeño.

Con este relevo, la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio coloca al frente de la entidad a una profesional que ya ha ocupado responsabilidades tanto en la propia Fundecyt como en la Administración autonómica y vincula expresamente su elección al rumbo que quiere marcar ahora en las políticas regionales de ciencia e innovación.