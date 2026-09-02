Cimarro seguirá al frente del Festival de Mérida hasta 2028 tras lograr casi un millón de superávit

Jesús Cimarro seguirá al frente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida hasta 2028. El director del certamen ha dado este martes por hecha la ejecución de la prórroga de dos años contemplada en el contrato adjudicado a Pentación Espectáculos en 2025, coincidiendo con la presentación de un balance de la 72ª edición, que ha cerrado con un superávit en taquilla cercano al millón de euros.

«En principio sí. Las partes hemos convenido que se va a producir», ha señalado Cimarro al ser preguntado expresamente por si se ejecutará la opción de prórroga hasta 2028. Pentación tiene adjudicada la dirección y gestión del festival para las ediciones de 2025 y 2026, con la posibilidad de prolongar el contrato otros dos años. De materializarse finalmente ese trámite, como ahora da por hecho su director, este continuará al frente del certamen en 2027 y 2028.

Su continuidad no alcanzaría, al menos con el contrato actual, al 75º aniversario del certamen, que se celebrará en 2029 y requerirá una nueva adjudicación. Preguntado por si le gustaría seguir al frente del certamen en una fecha tan señalada, Cimarro ha evitado anticiparse: «Es hablar de futuribles y yo estoy pensando en mañana».

El actual gestor ha calificado de «muy positiva» la 72º edición, ya que el festival ha contabilizado 181.088 participantes y espectadores en el conjunto de su programación. De ellos, 135.808 corresponden a los asistentes de las distintas representaciones teatrales, mientras que el teatro romano ha reunido por sí solo a 100.164 personas durante las nueve propuestas programadas este verano. El certamen ha colgado en 37 ocasiones el cartel de «no hay localidades», diez de ellas en el teatro romano,

Recaudación en taquilla

Por su parte, la recaudación total de esta edición asciende provisionalmente a 2.643.830,23 euros, a falta todavía del cierre definitivo de las cuentas. Cimarro ha señalado que la taquilla presenta un superávit cercano al millón de euros, un resultado que ha vinculado directamente a la respuesta del público. «Esto se consigue porque el público viene. Si no viniera el público, evidentemente no tendríamos estas cifras», ha afirmado.

El director ha incidido en que 2026 ha sido «uno de los años que más ha apoyado el público» al certamen. Las extensiones del festival, junto con la programación del teatro María Luisa, han reunido a 19.567 espectadores. Entre ellas ha destacado el regreso de Cáparra, después de que el pasado año no pudiera desarrollarse la extensión debido a las obras realizadas en el enclave, y donde se colgó cuatro veces el cartel de localidades agotadas.

A ello se suman las actividades desarrolladas dentro de programas como 'Agusto en Mérida' y 'El Festival conquista espacios', que congregaron a un total de 6.042 espectadores y registraron 18 llenos; el ciclo de cine, con 5.006 asistentes, y la programación familiar, con otros 1.235 espectadores. Las propuestas de formación, talleres, cursos y conferencias reunieron, por su parte, a 1.876 participantes.

Balance de la Junta

Por su parte, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha defendido durante el balance que la 72ª edición ha vuelto a demostrar la fortaleza del festival y su creciente proyección tanto dentro como fuera de la región. En este sentido, ha destacado una programación «ambiciosa», con propuestas «muy diversas», así como una acogida del público que ha calificado de «verdaderamente espectacular».

«Los datos son mejores cada año y el Festival cada vez llega más lejos», ha señalado la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha subrayado que el certamen no debe medirse únicamente en cifras, sino también en «los silencios cómplices del patio de butacas, las risas compartidas y el aplauso unánime» que acompaña cada noche a las representaciones.

En esta línea, Manzano también ha reivindicado el papel del certamen emeritense como herramienta de promoción turística y cultural de Extremadura y ha defendido que la cultura «no es un mero entretenimiento pasajero», sino «el verdadero latido y el movimiento de nuestra sociedad».

Estreno de 'Heroínas de Troya'

Entre las novedades de esta edición figura también la primera convocatoria del Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, que ha recibido 123 textos. La obra ganadora, 'Heroínas de Troya', de Roberto Rivera Solano, será uno de los estrenos que formarán parte de la programación de la 73ª edición del Festival, que se celebrará en 2027.

En materia de accesibilidad, un total de 144 personas se han beneficiado directamente de las medidas destinadas a espectadores con dificultades visuales, auditivas o de movilidad. Manzano ha recordado además la representación de 'Medea' en el teatro María Luisa por parte de una compañía vinculada a la ONCE e integrada por intérpretes con discapacidad visual, como ejemplo de la voluntad del certamen de avanzar hacia un festival «completamente inclusivo y accesible».

Impactos en medios y redes

La repercusión del festival también se ha trasladado a los medios de comunicación y las redes sociales. Según los datos ofrecidos por su director, la 72ª edición ha generado 4.963 noticias en medios de comunicación y 5.518 publicaciones en redes sociales, lo que suma 10.481 impactos.

El evento cultural cuenta actualmente con 105.667 seguidores en sus distintas redes sociales, un 12% más que en la edición anterior. Cimarro ha defendido que estos datos reflejan la capacidad del certamen para «seguir llenando, llegar a públicos muy diferentes y mantener una conversación con ellos durante todo el año», más allá de los meses en los que se desarrolla la programación.

«Esta edición vuelve a demostrar la fortaleza de un proyecto que lleva muchísimos años creciendo y consolidándose», ha concluido el director, quien ha incidido en que el impacto del festival trasciende las cifras de espectadores y alcanza a la actividad cultural, económica, turística y al empleo de Mérida y Extremadura.