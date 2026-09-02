Desactivado el Nivel 1 de un incendio forestal declarado en Esparragosa de la Serena

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) declaró este miércoles el Nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal registrado en el término municipal de Esparragosa de la Serena.

La declaración se produjo a las 17:30 horas debido a la posible afección del humo a carreteras y a edificaciones aisladas. Hasta la zona se desplazaron efectivos del INFOEX y de la Guardia Civil para trabajar en las labores de extinción.

El dispositivo estuvo integrado por dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada y un agente del Medio Natural, con un total de 15 intervinientes, además de un medio aéreo.

La evolución del incendio permitió desactivar el Nivel 1 a las 18:00 horas. No obstante, los efectivos continúan trabajando en la zona para controlar y extinguir completamente el fuego.

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La última actualización mantiene el operativo de extinción desplegado, con dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada y un agente del Medio Natural.