Incendios
Desactivado el Nivel 1 de un incendio forestal declarado en Esparragosa de la Serena
El incendio llegó a generar posible afección por humo en carreteras y edificaciones aisladas y movilizó a 15 intervinientes y un medio aéreo
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) declaró este miércoles el Nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal registrado en el término municipal de Esparragosa de la Serena.
La declaración se produjo a las 17:30 horas debido a la posible afección del humo a carreteras y a edificaciones aisladas. Hasta la zona se desplazaron efectivos del INFOEX y de la Guardia Civil para trabajar en las labores de extinción.
El dispositivo estuvo integrado por dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada y un agente del Medio Natural, con un total de 15 intervinientes, además de un medio aéreo.
La evolución del incendio permitió desactivar el Nivel 1 a las 18:00 horas. No obstante, los efectivos continúan trabajando en la zona para controlar y extinguir completamente el fuego.
La última actualización mantiene el operativo de extinción desplegado, con dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada y un agente del Medio Natural.
- Cataluña celebrará la Diada en Extremadura para reconocer la contribución de los emigrantes extremeños
- La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
- Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: 'Iban abrazados y muy cariñosos
- Dos premios millonarios en los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto
- Muere un motorista de 51 años al chocar contra los vehículos retenidos por un accidente en la A-5 a la altura de Escurial
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
- Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”